Lohmann Brightlands Startup Challenge : pour la première fois, Lohmann se concentre sur les jeunes entreprises, et est soutenu par Brightlands Chemelot Campus

Travailler avec des start-up représente un nouveau chapitre pour Lohmann. Comptant parmi les leaders du marché mondial dans le domaine des solutions adhésives haut de gamme pour l'industrie, l'entreprise est ouverte aux nouvelles technologies provenant de différentes directions, faisant appel à sa grande force d'innovation. Et le moment est bien choisi, car le changement climatique et la sensibilisation croissante à l'environnement obligent de nombreuses industries et leurs technologies à se repenser. Les innovations dans le domaine des matériaux et de la chimie en particulier sont actuellement en plein essor, et avec elles les start-up du secteur. Et c'est précisément à ces jeunes entrepreneurs que s'adresse l'offre conjointe de Lohmann et Brightlands. Le nom de cette action conjointe : le Lohmann Brightlands Startup Challenge. « Nous avons déjà établi un contact avec les Néerlandais à la fin de l'année 2020 », explique Evert Smit, Director Scouting et responsable du projet du côté de Lohmann. « Maintenant, le projet entre dans une phase critique, pour ainsi dire, à savoir l'invitation des parties intéressées, l'évaluation des candidatures et enfin le choix des candidats que nous voulons soutenir. »

Programme de financement gratuit pour les jeunes entreprises de l'industrie chimique et des matériaux

Depuis le 04.06.2021, les start-up peuvent se porter candidates au Lohmann Brightlands Startup Challenge. Dans le cadre de ce programme de soutien, initialement limité à un an, des « Bonding Engineers » de Lohmann et des développeurs d'entreprises chimiques expérimentés du Brightlands Chemelot Campus apportent leur expertise combinée pour offrir aux entrepreneurs en herbe le meilleur soutien possible au démarrage. Les candidats peuvent poser leur candidature sur la page de renvoi spécialement créée à cet effet (https://www.brightlands.com/brightlands-chemelot-campus/lohmann-brightlands-startup-challenge) jusqu'à la fin de l'année 2021. La condition préalable à l'acceptation du dossier est un concept de démarrage existant avec une preuve de principe, connu dans le métier sous le nom de niveau 3 de préparation technologique. À l'issue d'un processus de sélection en plusieurs étapes, deux ou trois gagnants seront désignés, qui recevront ensuite un soutien ciblé pour devenir des protagonistes du marché.

« Conduire des start-up sélectionnées vers le succès commercial » est une situation gagnant-gagnant pour tout le monde.

Pour M. Lohmann, la promotion des start-up n'est pas une fin en soi ; après tout, elle permet à l'entreprise de se constituer un réseau de futurs fournisseurs, clients ou partenaires de coopération. Mais le projet commun est également intéressant pour Brightlands Chemelot Campus : « Des entreprises de premier plan comme Lohmann, qui mettent leur expertise et leur connaissance du marché à la disposition des start-up, nous aident à sélectionner les bons candidats et à les développer pour en faire des entreprises durables », explique Hugo Delissen, Business Development Manager Startups chez Brightlands. Afin de préparer les innovateurs de demain à leur maturité sur le marché, Lohmann et Brightlands Chemelot Campus mettent à leur disposition des locaux gratuits. Ceux qui parviennent au « round final » du défi peuvent commencer leur travail dans les bureaux de l'incubateur de science et d'innovation de Geleen, reconnu au niveau international, où des scientifiques de premier plan, des entrepreneurs, des experts en financement et des étudiants collaborent pour accélérer la mise sur le marché d'innovations révolutionnaires en matière de chimie et de matériaux.

Les start-up bénéficient des réseaux étroits de Brightlands et de Lohmann.

Brightlands a de nombreux contacts avec divers fabricants de matériaux et établissements d'enseignement dans la région de Geleen. Il s'agit notamment de l'université RWTH d'Aix-la-Chapelle, de l'institut Fraunhofer, de l'université de Maastricht, des Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) et de l'université de technologie d'Eindhoven. Sur le campus, industriels et chercheurs travaillent en étroite collaboration au sein d'une communauté unique et dynamique au cœur de l'Europe. Lohmann dispose également d'un excellent réseau au-delà de sa propre industrie et possède des décennies d'expérience dans les domaines des adhésifs, de l'adhésion, du laminage et bien plus encore. Le savoir-faire commercial transmis aux jeunes entreprises dans le cadre du Lohmann Brightlands Startup Challenge est également très étendu. Le recrutement d'investisseurs, la formation à la crédibilité et la formation à la protection de la propriété intellectuelle ne sont que quelques points parmi d'autres. Il ne fait aucun doute que le projet commun sera un succès, tant chez Lohmann que chez Brightlands. En tout cas, l'attente est grande, comme le résume bien Evert Smit : « Lohmann se prépare à un voyage passionnant. »

À propos de Lohmann

Fondée en 1851 et spécialisée dans les solutions adhésives haut de gamme, l'entreprise emploie actuellement environ 1 800 personnes et est dirigée par les docteurs Jörg Pohlman et Carsten Herzhoff depuis 2019. Lohmann est présent sur 25 sites internationaux ainsi qu'avec des partenaires commerciaux exclusifs dans plus de 50 pays du monde. Le portefeuille de Lohmann comprend des solutions adhésives innovantes telles que des rubans adhésifs double face, des découpes de haute technologie et des systèmes de fermeture et d'adhésifs réactifs.

À propos de Brightlands

Brightlands Chemelot Campus est le principal site européen pour les entreprises, les instituts de recherche et les établissements d'enseignement dans le domaine de la gestion des matériaux et de la chimie. Il est situé à Geleen (Pays-Bas), à proximité de la Belgique, de l'Allemagne, de la France et du Luxembourg. Outre la recherche et le développement de pointe dans le domaine des matériaux haute performance, des processus durables et des solutions biomédicales, le portefeuille de Brightlands comprend également un soutien ciblé aux jeunes entreprises du secteur. Le campus pour la recherche et le développement est considéré comme le numéro 1 en Europe pour les innovations durables.

