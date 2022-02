Lojas Renner alcança maior pontuação entre as empresas de varejo no S&P Global Sustainability Yearbook 2022

SÃO PAULO, 3 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- Pelo quinto ano consecutivo, a Lojas Renner S.A. integra o Sustainability Yearbook, anuário da S&P Global que reúne as empresas de capital aberto com as melhores práticas sustentáveis no mundo. Na nova edição, divulgada nesta terça-feira, 1º de fevereiro, a companhia brasileira evoluiu para a classificação Gold, ao receber a maior pontuação entre as varejistas que compõem a publicação.

De acordo com a S&P, mais de 7.500 companhias avaliadas no Corporate Sustainability Assessment 2021 foram consideradas para fazer parte do Sustainability Yearbook. As 716 mais bem pontuadas entraram no anuário deste ano. A Lojas Renner é a única varejista de moda brasileira que está no grupo.

Este é mais um reconhecimento que reforça a consistência e a relevância da jornada ESG da Lojas Renner. Na última edição do Índice Dow Jones de Sustentabilidade, divulgada em novembro de 2021, a companhia também foi a varejista com maior pontuação no mundo, alcançando 80 pontos no ranking, 15 a mais do que o obtido no ano anterior.

A Lojas Renner integra ainda o ISE B3 pelo 8º ano seguido e foi destaque no ranking 2021/22 do índice, ficando em segundo lugar entre as 34 companhias que integram a carteira. Além disso, foi a mais bem colocada entre as 96 empresas listadas no Índice S&P/B3 Brasil ESG, lançado em 2020.

Sobre a Lojas Renner S.A.

Constituída em 1965, a Lojas Renner S.A. foi a primeira corporação brasileira com 100% das ações negociadas em bolsa e está listada no Novo Mercado, grau mais elevado dentre os níveis de governança corporativa da B3. Seu ecossistema de moda e lifestyle é formado pelas marcas: Renner, que tem roupas e acessórios para todos os estilos; Camicado, empresa do segmento de casa e decoração; Youcom, especializada em moda jovem; Ashua Curve & Plus Size, que oferece roupas nos tamanhos 46 a 54; e Repassa, plataforma de revenda de roupas, calçados e acessórios. Atualmente, são mais de 600 lojas em operação, considerando todos os negócios. A Companhia opera ainda com a Realize CFI, que apoia a atividade de varejo, através da oferta e gestão de produtos financeiros. Além de estar presente no Brasil com todas as suas marcas, a Lojas Renner S.A. iniciou seu processo de internacionalização ao inaugurar unidades da Renner no Uruguai a partir de 2017 e na Argentina em 2019.

FONTE Lojas Renner S.A.

