Lojas Renner é a única varejista do Brasil presente no Anuário de Sustentabilidade da S&P em 2023

PORTO ALEGRE, Brasil, 22 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Pelo sexto ano seguido, a Lojas Renner S.A. compõe um dos mais prestigiados anuários de ESG do planeta, o S&P Global Sustainability Yearbook 2023 – guia que reúne as empresas de capital aberto com as melhores práticas sustentáveis no mundo. Única varejista do Brasil presente no anuário, a companhia é a segunda mais bem pontuada do setor.

O anuário visa distinguir os negócios que demonstram pontos fortes na sua sustentabilidade corporativa. Neste ano, mais de 7,8 mil empresas de 61 setores foram avaliadas, representando um valor de mercado total de U$S 84 trilhões. Para ingressarem no ranking, as companhias precisam ter uma pontuação equivalente às 15% melhores de seus setores.

A participação na nova edição do anuário da S&P é mais um reconhecimento que reflete o comprometimento da Lojas Renner S.A. com a sustentabilidade, governança e transparência. Este compromisso reflete a busca da empresa pela criação de valor para seus acionistas, colaboradores, clientes e a sociedade, bem como reforça a consistência e a relevância das questões ambientais, sociais e de governança corporativa dentro da estratégia de moda responsável da companhia.

Em 2022, a Lojas Renner lançou um novo ciclo de compromissos públicos de sustentabilidade até 2030. São 12 objetivos desdobrados em três pilares fundamentais: soluções climáticas, circulares e regenerativas; conexões que amplificam; e relações humanas e diversas. Esta etapa sucedeu um ciclo iniciado em 2018 e concluído em 2021 com resultados importantes: 100% de cadeia de fornecedores com certificação socioambiental; 100% do consumo de energia corporativo de fontes renováveis e de baixo impacto; 81,3% de produtos com atributos de sustentabilidade; e redução de 35,4% das emissões de gases de efeito estufa frente a 2017.

Em janeiro de 2023, pelo segundo ano consecutivo, a companhia anunciou ter sido a varejista mais bem posicionada no Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE B3) e também a varejista de moda líder no Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

Sobre a Lojas Renner

Constituída em 1965, a Lojas Renner S.A. abriu capital em 1967 e se tornou, em 2005, a primeira corporação brasileira com 100% das ações negociadas em bolsa e está listada no Novo Mercado, grau mais elevado dentre os níveis de governança corporativa da B3. Seu ecossistema de moda e lifestyle é formado pelas seguintes marcas: Renner, que tem roupas e acessórios para todos os estilos; Camicado, do segmento de casa e decoração; Youcom, especializada em moda jovem; Ashua Curve & Plus Size, que oferece roupas nos tamanhos 46 a 54; e Repassa, plataforma de revenda de roupas, calçados e acessórios. Atualmente, são mais de 660 lojas em operação, considerando todos os negócios do ecossistema. Além de estar presente no Brasil com todas as suas marcas, a Companhia iniciou seu processo de internacionalização ao inaugurar unidades da Renner no Uruguai a partir de 2017 e na Argentina em 2019. A Lojas Renner S.A. é formada ainda pela Realize CFI, que apoia a atividade de varejo através da oferta e gestão de produtos financeiros; e pela Uello Tecnologia, uma logtech nativa digital focada em soluções para entregas urbanas.

