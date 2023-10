Lojas Renner S.A. reforça presença feminina nas áreas de tecnologia

Parceria da varejista com a PrograMaria, que empodera mulheres no universo tech, amplia ações de atração, capacitação e engajamento de profissionais.

PORTO ALEGRE, Brasil, 3 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Lojas Renner S.A. possui uma comunidade interna de talentos de áreas tech que comemora dois anos com um novo desafio: impulsionar ainda mais a presença feminina nas carreiras relacionadas à tecnologia em todo o ecossistema de negócios da companhia.

Hoje, cerca de 30% dos profissionais de tecnologia da varejista já são mulheres. O patamar é o dobro da média observada no mercado brasileiro. Dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), por exemplo, indicam que, até 2022, elas ocupavam apenas 12,3% dos cargos em tecnologia no país.

A Lojas Renner S.A. quer ter uma participação cada vez maior de mulheres em setores como TI, Dados, Digital e Ágil, em linha com a realidade mais ampla da população da companhia, que já é majoritariamente feminina – as mulheres ocupam mais de 60% do quadro de colaboradores e dos cargos de liderança da organização.

"O compromisso com o protagonismo feminino faz parte da história da Lojas Renner. Somos um ecossistema de moda e lifestyle guiado pelo propósito de encantamento e feito por mulheres e para mulheres", afirma a diretora de Gente e Sustentabilidade, Regina Durante. "Buscar ferramentas que contribuam para aumentar a representatividade feminina em segmentos tradicionalmente masculinos é parte do nosso objetivo de construir um ambiente corporativo plural e igualitário. A parceria com a PrograMaria foi um caminho natural para seguirmos evoluindo nessa frente."

Focada na formação, engajamento e conexão de mulheres das áreas de tecnologia, a PrograMaria é um negócio de impacto social com ações que já beneficiaram mais de 40 mil pessoas. A Lojas Renner S.A. começou o relacionamento com a empresa apoiando seus programas e eventos no Brasil. Em agosto deste ano, a parceria cresceu e a PrograMaria passou a atuar em ações internas da varejista voltadas à atração e recrutamento de talentos, indicando candidatas para a etapa de pré-seleção para vagas em diferentes setores.

Outra ação recente foi o patrocínio da PrograMaria Sprint Dados: Ampliando Fronteiras, jornada online para aprofundar conhecimentos em análise, ciência e engenharia de dados, em que profissionais da Lojas Renner compartilharam conhecimentos com a comunidade.

"Somos menos de 20% do mercado de tecnologia e as mulheres da área buscam trabalhar em empresas comprometidas com diversidade e inclusão, porque sabem que o dia a dia ainda é muito desafiador. Além de apresentar talentos, a parceria cria impacto positivo na jornada das mulheres", comenta Iana Chan, fundadora e CEO da PrograMaria.

Na Lojas Renner S.A., um exemplo de liderança feminina na tecnologia vem da diretoria de Dados, comandada por Leila Martins. "A presença de mulheres na tecnologia é crucial para o setor. Esse é um campo que influencia não só o desempenho dos negócios, mas também o dia a dia das pessoas, por isso as soluções tecnológicas devem refletir as a diversidade da nossa sociedade. Ao ter um olhar direcionado para isso, a Lojas Renner mostra como é uma empresa inovadora, consistente na sua proposta de valor e responsável socialmente", comenta Leila, que chegou na varejista em 2022.

Outras ações

A parceria da empresa com a PrograMaria também se conecta com outras iniciativas destinadas ao público feminino. Uma delas é a promoção de encontros mensais com as colaboradoras de tecnologia para um bate-papo sobre carreira. Outra ação é a série de podcasts que vai ao ar periodicamente via o Spotify. Durante os episódios, profissionais das áreas tech falam sobre inovação, a sua importância para o varejo da moda e como ela é aplicada dentro da Lojas Renner S.A. Um deles foi dedicado à temática do protagonismo feminino no segmento de tecnologia.

Além dessas ações, a varejista promove workshops, eventos, conteúdos e programas específicos de desenvolvimento de carreiras voltados a mulheres e a lideranças femininas. Todas estas iniciativas estão alinhadas ao novo ciclo de compromissos de sustentabilidade e diversidade da Lojas Renner S.A. para 2030, que preveem, por exemplo, ter um mínimo de 55% da alta liderança formada por mulheres – hoje este número é de 49%.

Comunidade tech

Formada por redes de conexões entre os times internos, profissionais externos e estudantes, a comunidade tech da Lojas Renner S.A. atua no ritmo 4.0 dentro das áreas de TI, dados, ágil e digital. Além de estimular a trocas de informações e conhecimento, a iniciativa contribui em diversas carreiras profissionais dentro de um ecossistema global, seja via processos de atração e engajamento de talentos, seja a partir do estabelecimento de um ambiente que utiliza metodologias e tecnologias inovadoras de ponta, sempre com o objetivo de proporcionar experiências cada vez mais encantadoras para os clientes.

