Lojas Renner treina mais de mil pessoas em agilidade em menos de um ano

SAO PAULO, 16 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Com a ambição de se tornar referência em processos Lean-Agile, a Lojas Renner, maior varejista de moda omni do Brasil, tem aprimorado cada vez mais sua capacidade de se adaptar para atender às constantes mudanças nas necessidades dos clientes, além de ter um ambiente propício para times de alta performance. Para isso, a transformação está sendo realizada em todo o ecossistema de moda e lifestyle da Companhia, envolvendo os mais de 24 mil colaboradores, e tendo a cultura corporativa como base e grande alavanca para a mudança.

Esse avanço rendeu o 1º lugar na primeira edição da Premiação Mais Ágil, organizada pela Mooven Consulting. A Lojas Renner foi escolhida como o melhor case de transformação ágil de 2021 em empresas de grande porte. "Acredito que este prêmio reconhece a consistência, velocidade e abrangência da nossa transformação ágil. O movimento que fizemos nos últimos meses contempla diversas áreas da Companhia e tem escala global, impactando os colaboradores dos diferentes países onde atuamos", comenta o gerente sênior de Agilidade da Lojas Renner, Carlos Tristacci.

Para impulsionar essa jornada, a Lojas Renner criou, no início deste ano, um escritório de transformação ágil, formado por consultores internos e externos, e desenvolveu um modelo operacional chamado Renner Framework, tendo como referências Kanban, Flight Levels, OKRs, Disciplined Agile, Spotify Model e o SAFe. Esta é a espinha dorsal dessa nova forma de trabalhar, criando uma linguagem universal e um modelo de governança fluído que viabiliza a adoção do ágil em escala da varejista, contemplando inclusive a conexão com o universo de parceiros e fornecedores.

"Estamos evoluindo rápido na implementação do ágil porque já tínhamos uma cultura corporativa pronta para receber este modelo, com pessoas engajadas neste propósito de contribuir para a digitalização da Companhia, e sempre com foco no encantamento do cliente", diz a diretora de Gente e Sustentabilidade da Lojas Renner, Regina Durante.

Desde março, a varejista já habilitou mais de mil pessoas no Renner Framework e, ainda, em OKRs, Kanban, Requisitos Ágeis, Lean Portfolio Management, Lean Budget, Flow Management e Agile Leadership. Todo este movimento totaliza mais de 50 mil horas de treinamento. Em oito meses, a transformação ágil levou também à criação de 10 tribos e 86 squads que estão focadas em desenvolver iniciativas-chave do ecossistema de moda e lifestyle da Lojas Renner.

Segundo o diretor de Tecnologia de Informação da Lojas Renner, Alessandro Pomar, a adoção de metodologias ágeis tem sido um importante motor para o avanço do ecossistema da Companhia, permitindo a rápida adaptação às condições de mercado e ao comportamento de consumo, com ciclos curtos de experimentação. "A consequência disso é potencializar a nossa capacidade de superar as expectativas dos clientes, com encantamento", afirma.

Varejista cria comunidade para recrutamento em tecnologia

O avanço da transformação digital da Lojas Renner, iniciada em 2018, fez com que a Companhia multiplicasse por praticamente quatro o número de colaboradores nas áreas de tecnologia da informação, dados, digital e agilidade nos últimos três anos.

Somente de janeiro a novembro de 2021, o volume de novas vagas aumentou mais de dez vezes na comparação com todo o ano passado. O cenário motivou a criação do Encantech, comunidade que busca atrair e desenvolver talentos tech de diferentes partes do Brasil e do mundo.

Neste momento, pelo menos 60 posições estão em aberto em TI, dados, digital e agilidade, com possibilidade de trabalho remoto a partir de outros estados ou países. As oportunidades podem ser acessadas em página própria na plataforma Gupy, em https://encantech.gupy.io/ e também através do Instagram de Carreira da Renner.

O Encantech é uma resposta às mudanças nas estratégias e rotinas de recrutamento, capacitação, engajamento, mobilidade e desenvolvimento de profissionais tech com alto nível de qualificação. Ao operar em um formato de rede de conexões, ele aproxima os interesses e habilidades dos talentos internos e externos das necessidades surgidas do crescimento dos negócios da Lojas Renner.

