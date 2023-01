LOLLIPOP a fait ses débuts lors de la première Philippine Blockchain Week en partenariat avec Coinstore

SINGAPOUR, 10 janvier 2023 /PRNewswire/ -- En partenariat avec le gouvernement philippin, la première et la plus importante semaine de la Blockchain a pris fin le 4 décembre 2022, à l'hôtel Resorts World Manila. À partir du 28 novembre, les participants ont pu voir de grands noms de différents secteurs présenter leurs idées et leurs réflexions sur le Web3.0, la blockchain, le métavers, les NFT, la DeFi, et d'autres sujets associés. Des tables rondes et des intervenants défendant les idées dont ils pensent qu'elles pourront changer des vies, virtuellement et physiquement, ont permis de présenter le travail accompli depuis le début de l'ère du Web3.0 et du métavers. L'un des objectifs de l'événement est de former le public au métavers et au Web3.0 et de développer ces sujets en Asie du Sud-Est.

LOLLIPOP x Coinstore at the Philippine Blockchain Week LOLLIPOP booth in partnership with Coinstore Chad Navarrete, Brand Advocate of LOLLIPOP

Binance, Coins.ph, Maya, Tetrix, ne sont que quelques-uns des sponsors qui ont participé à l'événement. L'événement donnait accès aux nouveautés du Web3 et de la BLOCKCHAIN/NFT, à la DeFi et à des tournois de jeux vidéos.

LOLLIPOP x Coinstore

Le projet Lollipop s'est associé à Coinstore, la plateforme d'échange d'actifs en cryptomonnaie la plus dynamique de Singapour. La disposition stratégique des stands a permis une communication productive avec le public qui partage un intérêt pour les NFT, les échanges cryptographiques et autres. Du matériel a été remis aux clients qui suivaient des comptes SNS spécifiques.

Discours d'ouverture de Chad Navarrete, ambassadeur de la marque Lollipop

Outre la publicité qu'offre ce type d'événement, l'équipe Lollipop s'est assuré un créneau pour donner un discours d'ouverture. En vue de cultiver et d'éclairer le public sur les plans liés au projet, l'ambassadeur de la marque, Chad Navarrete, a donné un discours semi-personnel et informatif qui a attiré des visiteurs plus enthousiastes sur le stand.

Chad Navarrete a déclaré : « L'industrie du métavers est en constante évolution. Cela est largement lié au Web3.0. Croyez-le ou non, nous en faisons déjà partie. Le métavers fait également partie intégrante de notre projet, le projet LOLLIPOP ! »

Plus de 100 grands noms de la blockchain, de la crypto et du web3 présents lors de l'événement, notamment SERGEJ KUNZ, co-fondateur de 1-inch, LARRY NAMER, co-fondateur de E! Entertainment, et DAVID USLAN, co-fondateur d'IP3, mais aussi des grands noms du divertissement et du Web3 se sont exprimés.

À propos de LOLLIPOP

LOLLIPOP est un projet visant à créer un environnement plus accessible et transparent pour permettre à tous les utilisateurs d'accéder facilement au marché des NFT à l'ère du Web3.0 et du Metaverse.

Il s'agit d'un service essentiel pour l'ère Web3.0 et du métavers à venir, et qui devrait jouer un rôle encore plus actif.

