LONELY PLANET PRÉSENTE LES MEILLEURES DESTINATIONS DE TOURISME EN 2024

À l'occasion de son 50e anniversaire, Lonely Planet a sélectionné les 50 villes, pays, régions, destinations les plus rentables et les plus durables à visiter dans le monde au cours de l'année à venir.

LONDRES, 26 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Lonely Planet, l'autorité mondiale en matière de voyages, a dévoilé aujourd'hui sa liste annuelle de destinations à la mode pour l'année à venir. Pour marquer son 50e anniversaire, Best in Travel 2024 a élargi son classement des 10 meilleures villes, pays et régions pour y inclure deux nouvelles catégories : meilleur rapport qualité-prix et destinations les plus durables, soit un total de 50 lieux à travers le monde qui proposent des expériences exceptionnelles à découvrir en 2024.

Pour sa 19e édition, la liste Best in Travel de Lonely Planet, votée par sa communauté mondiale de collaborateurs, d'écrivains locaux et de partenaires d'édition, apporte un point de vue d'expert sur des destinations moins connues et de nouveaux points de vue sur des lieux populaires. De nouvelles pistes cyclables, des trains et des vols qui rendent les destinations plus accessibles, des candidatures au patrimoine mondial de l'UNESCO qui mettent en valeur des lieux méconnus, le facteur d'émerveillement et l'engagement continu en faveur de la durabilité, de la communauté et de la diversité ont tous contribué à l'établissement de la liste de cette année.

L'Espagne arrive en tête de la liste des pays les plus durables, ayant fait d'énormes progrès pour stimuler les voyages hors saison, favoriser les énergies renouvelables, accueillir des visiteurs tout au long de l'année et faire découvrir des destinations jusqu'alors négligées. Le Pays de Galles a lui aussi été reconnu comme l'un des pays leaders en matière de développement durable, grâce à ses chemins de fer rénovés qui ont permis de multiplier les possibilités d'exploration de l'Ouest sauvage et merveilleux du pays. La Patagonie, l'Équateur et les sentiers baltes d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie sont autant de destinations qui proposent des moyens plus responsables d'entrer en contact avec la nature. L'île de Kangaroo, qui se remet très bien des incendies survenus en 2020, reste l'une des principales destinations écotouristiques de l'Australie-Méridionale.

Le tourisme lent, thème favori des lecteurs de Lonely Planet, est mis à l'honneur avec le sentier de randonnée du Chemin portugais et l'essor continu des trains de nuit en Europe. La Croatie, pays populaire baigné de soleil, est désormais plus facile à visiter grâce à l'ouverture du pont de Peljesac qui met en lumière la péninsule de Peljesac, jusqu'alors négligée, et à une nouvelle autoroute qui permet désormais de voyager directement entre Split et Dubrovnik.

L'Algérie, le Midwest américain, l'île grecque d'Ikaria et la Normandie ne sont que quelques-unes de ces destinations souvent négligées, idéales pour les voyageurs soucieux de leur budget. Parmi les villes les plus prisées figurent Nairobi, au Kenya, une ville à la culture branchée, Mostar, en Bosnie, avec son célèbre pont, et Izmir, en Turquie, une ville qui a retrouvé sa vitalité. Pour ceux qui souhaitent profiter de la nature, la nouvelle piste cyclable Trans Dinarica des Balkans occidentaux devrait être ouverte en 2024 et le Grand Nord écossais est candidat au statut de l'UNESCO pour son arrière-pays marécageux méconnu et son littoral d'une beauté saisissante.

« Notre sélection de cette année cherche à la fois à inspirer les voyageurs de 2024 et les encourager à suivre leur instinct. La liste Best in Travel est le cœur et l'âme de l'inspiration touristique de Lonely Planet, qui répond à l'enthousiasme des voyageurs désireux d'explorer le monde d'une manière authentique, guidée par des conseils locaux et fondée sur des valeurs durables. En proposant de nouvelles destinations emblématiques et 50 idées nouvelles dans cinq catégories, nous sommes convaincus que Best in Travel va marquer le début d'une année d'aventures incroyables, » a commenté Nitya Chambers, vice-présidente principale du contenu et rédactrice en chef.

Liste Best in Travel 2024 de Lonely Planet

Destinations les plus durables :

1.Espagne

2.Patagonie, Argentine et Chili

3.Groenland

4.Sentiers du Pays de Galles

5.Le Chemin portugais, Caminho Portgues de Santiago

6.Palaos

7.Hokkaido, Japon

8.Équateur

9.Sentiers baltes d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie

10. Écolodges d'Afrique du Sud

Meilleur rapport qualité-prix :

1.Midwest, États-Unis

2.Pologne

3.Nicaragua

4.Limes du Danube, Bulgarie et Roumanie

5.Normandie, France

6.Égypte

7.Ikaria, Grèce

8.Algérie

9.Lacs du sud et Central Otago, Nouvelle-Zélande

10. Trains de nuit d'Europe

Meilleures villes :

1.Nairobi, Kenya

2.Paris, France

3.Montréal, Canada

4.Mostar, Bosnie

5.Philadelphie, États-Unis

6.Manaus, Brésil

7.Jakarta, Indonésie

8.Prague, République tchèque

9.Izmir, Turquie

10. Kansas City, Missouri

Meilleurs pays :

1.Mongolie

2.Inde

3.Maroc

4.Chili

5.Bénin

6.Mexique

7.Ouzbékistan

8.Pakistan

9.Croatie

10. Sainte-Lucie

Meilleures régions :

1.Piste cyclable Trans Dinarica des Balkans occidentaux

2.Île Kangourou, Australie méridionale

3.Toscane, Italie

4.Donegal, Irlande

5.Pays basque, Espagne

6.Sud de la Thaïlande

7.Côte Swahilie, Tanzanie

8.Montana, États-Unis

9.Saalfelden Leogang, Autriche

10. Grand Nord de l'Écosse

Le best-seller annuel Best in Travel 2024 est disponible dans une édition spéciale qui ne manquera pas d'établir un programme de voyage pour l'année à venir. Prix : 11,99 £ sur Lonely Planet Travel Guidebooks : livraison gratuite et expédition immédiate . En ligne, les voyageurs peuvent également trouver des informations complètes et découvrir une sélection de destinations grâce à des vidéos immersives présentées par des experts locaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur lonelyplanet.com/best-in-travel .

