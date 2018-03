Long Island University rinde homenaje a los Premios Polk con seminario organizado por periodistas premiados

El seminario destacará la labor de algunos de los ganadores de los Premios Polk como Jodi Kantor de The New York Times, ganadora del Premio Polk por Reportaje Nacional, por sacar a la luz la depredación sexual llevada a cabo durante varias décadas por el productor cinematográfico Harvey Weinstein y la campaña para encubrir esto; Stephanie McCrummen de The Washington Post, ganadora del Premio Polk por Reportaje Político, por indagar en el pasado de Roy Moore, candidato al senado por Alabama, lo cual permitió la divulgación de relatos de agresión sexual a una niña de catorce años y la persecución de otras adolescentes; y Elle Reeve de VICE News, ganadora del Premio Polk por Reportaje para Televisión Nacional por su cobertura en el lugar de las manifestaciones en Charlottesville, indagando en las motivaciones y tácticas de líderes nacionalistas blancos.

Los Premios George Polk rinden homenaje al periodismo investigativo excepcional e importante. Se centran en los propios reporteros, y conceden importancia adicional a una labor periodística intrépida, original, ingeniosa y sugerente. Entre muchas grandes figuras del periodismo laureadas con el Polk están Bob Woodward y Carl Bernstein, Walter Cronkite, Edward R. Murrow, Christiane Amanpour, Peter Jennings, Norman Mailer, Diane Sawyer, Seymour Hersh, Glenn Greenwald, y otros.

Seminario David J. Steinberg, "Getting Sources to Talk"

Con la participación de panelistas y ganadoras del Premio George Polk Jodi Kantor de The New York Times, Stephanie McCrummen de The Washington Post y Elle Reeve de VICE News. Charlayne Hunter-Gault de PBS fungirá como moderadora

Jueves, 5 de abril de 2018, 6:30 p.m.

The Kumble Theatre en LIU Brooklyn

One University Plaza, Brooklyn, NY 11201

Gratuito y abierto al público. La capacidad es limitada. Se servirán refrigerios en el vestíbulo a partir de las 5 p.m. Reserve su asiento mediante correo electrónico a Polk.Awards@liu.edu

Almuerzo y ceremonia de entrega de la 69ª edición anual de los Premios George Polk

La lectura de las razones para los premios estará a cargo de Charlayne Hunter-Gault de PBS

Viernes, 6 de abril de 2018, 11:00 a.m.

The Roosevelt Hotel, 45 E 45th St., New York, NY

Entradas: Deben comprarse con antelación en https://community.liu.edu/68thPolk

Historia de los Premios Polk

En 1949, Long Island University estableció un nuevo premio periodístico dedicado a la memoria de George Polk, un corresponsal de CBS que perdió la vida mientras cubría la guerra civil en Grecia. La misión de los Premios George Polk, y esto es algo que los distinguen de otros honores periodísticos, se centra en reconocer no a las organizaciones noticiosas o a los editores, sino a los propios reporteros investigativos.

Mucho ha cambiado en el periodismo en las seis décadas transcurridas desde los Premios Polk inaugurales, lo cual incluye el ascenso de la Internet y la disrupción tecnológica que ha causado. Pero una constante ha perdurado e incluso florecido: reporteros intrépidos y valerosos comprometidos con hacer lo que sea necesario, incluso arriesgar su propia vida y libertad, para poner al descubierto asuntos de importancia esencial para un público informado y para los cimientos mismos de una sociedad democrática.

En calidad de único premio periodístico de Estados Unidos que siempre ha honrado el trabajo en todas las plataformas de medios, los Premios Polk han estado consistentemente a la vanguardia de las formas cambiantes en que accedemos a las noticias y a la información. La lista de ganadores del Premio Polk incluye a algunos de los nombres más ilustres del periodismo. Seymour Hersh, Christiane Amanpour, Jimmy Breslin, Walter Cronkite, Thomas Friedman, Edward R. Murrow, Bill Moyers, A.M. Rosenthal, Jane Mayer, Sidney Schanberg, Pete Hamill, I. F. Stone, Studs Terkel, y las duplas de Woodward y Bernstein y de Barlett y Steele son todos laureados Polk.

Acerca de Long Island University (LIU)

LIU es una de las mayores universidades privadas del país. Desde 1926, LIU ha brindado programas académicos de alta calidad impartidos por un claustro de talla mundial. LIU ofrece cientos de programas acreditados a aproximadamente 20,000 estudiantes, con una red de más de 200,000 exalumnos, entre ellos líderes en industrias en todo el mundo. Para obtener más información, visite liu.edu.

Las siguientes organizaciones han proporcionado generoso apoyo para la 69ª edición anual de los Premios George Polk en LIU: CNN, The New York Times Company y CBS News.

