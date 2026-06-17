隆重推出 OSAI：OffSec 的 24 小時人工智能紅隊挑戰賽

OSAI 是破解流於表面理解的終極良方，並於人工智能時代彰顯人類專業知識不可替代的價值。

紐約2026年6月17日 /美通社/ -- 隨著各機構逐步整合生成式人工智能 (AI)、機器學習模型和自主人工智能應用，網絡安全的攻擊面正急速擴大。 專為傳統資訊科技 (IT) 環境設計的滲透測試方法，已不足以應付人工智能系統、數據管道和編排框架帶來的新型風險。 為協助網絡安全專業人員掌握應對不斷演變的威脅形勢所需的專業技能，OffSec 推出進階人工智能紅隊演練 (Advanced AI Red Teaming)（AI-300 課程／OSAI 認證）。 如欲了解此人工智能網絡安全培訓、認證及報名的全面詳情，請瀏覽 https://www.offsec.com/courses/ai-300/。

應對日漸擴大的人工智能攻擊面

行政總裁 Ning Wang 表示：「在人工智能時代，自主人工智能代理被迅速部署到開發、測試及生產環境中，OffSec 始終秉持對『人類獨特優勢』(Human Differential) 的基本信念，亦即人類需要作出敏銳的對抗性判斷，以識別邏輯缺陷及大型語言模型 (LLM) 的局限，從而在網絡安全領域實現業務目標。 進階人工智能紅隊演練課程與認證 (OSAI) 傳授學員有效攻擊人工智能代理及大型語言模型的要訣，令網絡安全專才得以展現其對進攻性安全技術、方法與思維的實戰駕馭能力，而此等技能正是評估人工智能系統所不可或缺。」

OSAI 的開發建基於一個核心理念：自動化雖可複製流程，卻無法仿效人類操作員那種細膩獨到的視角。 OffSec 強調「人機協作」的重要性，此乃識別大型語言模型與複雜人工智能系統中邏輯漏洞的關鍵能力，而此等漏洞可能被自動掃描器所忽略。 此嶄新課程與認證，承襲 OffSec 於網絡安全培訓的深厚權威，並匯聚 OSCP 認證原創作者的專業智慧，確保嚴謹務實地守護人工智能安全。

精通進攻性人工智能安全技術

進階人工智能紅隊演練 (AI-300) 旨在教導學員如何將對手思維應用於現代人工智能技術。 課程融合了經實證的網絡安全方法，以及專門為人工智能應用、深度學習系統及新興人工智能技術而設的進攻性技術。 學員將洞悉真實攻擊者如何在人工智能環境中尋找破綻、干擾模型運作，並瓦解支撐現代人工智能部署的基礎設施。 培訓側重於實用技能，包括模擬對抗攻擊，以及分析漏洞在複雜人工智能生態系統中所造成的影響。

專業人員將在人工智能網絡安全方面累積實戰經驗，同時培養在保護人工智能、雲端安全及現代人工智能技術方面的技能，包括：

攻擊人工智能代理

利用多代理工作流程及編排框架的漏洞

利用 RAG 管道的漏洞

攻擊嵌入模型

大型語言模型供應鏈攻擊

實戰專業能力與認證

課程強調實戰型的人工智能網絡安全培訓實驗室，模擬人工智能系統與傳統基礎設施共同運作的實際環境。 學員將接觸企業級人工智能架構，涵蓋大型語言模型、向量數據庫、多代理系統、模型編排框架，以及支援人工智能基建的雲端安全環境。 此等實戰歷練，令專業人員得以從攻擊者的角度評估人工智能系統，從而強化實務安全運作及事故應變準備。

培訓以 OffSec 人工智能紅隊演練（OSAI）認證考試作為總結，也就是一項嚴格的 24 小時實戰紅隊演練。 成功的學員可獲得 OSAI 認證，證明其在評估和攻擊現代人工智能系統方面具備實戰專業能力。 OSAI 專為資深的網絡安全專業人員而設，包括滲透測試員、紅隊成員及安全工程師，適合希望將其專業範疇拓展至人工智能安全及機器學習安全崗位的人士。

進階人工智能紅隊演練課程與認證現已可供購買，對象為從業人員及企業機構。

關於 OffSec

OffSec 是全球頂尖的高保真網絡安全培訓與認證供應商。 OffSec 以卓越、誠信及不屈不撓的「Try Harder」（加倍努力）精神為基石，透過嚴謹的實戰學習，協助個人及機構智取日益進化的網絡威脅。

自創立以來，OffSec 已為網絡安全專業水準奠下「黃金標準」，贏得全球讚譽，更獲世界精英安全團隊的由衷信賴。 憑藉涵蓋行業標竿 OSCP 以至先進前沿 OSAI（OffSec 人工智能紅隊演練）的完整生態系統，OffSec 在越來越自動化的世界中，成為驗證實戰技術技能的終極基準。

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