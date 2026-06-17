Presentamos OSAI: el desafío de Red Team de IA de 24 horas de OffSec

OSAI es el antídoto definitivo contra el conocimiento superficial y destaca el valor irremplazable de la experiencia humana en la era de la IA.

NUEVA YORK, 17 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A medida que las organizaciones integran cada vez más IA generativa, modelos de aprendizaje automático y aplicaciones de IA autónomas, la superficie de ataque en materia de ciberseguridad se expande con rapidez. Los enfoques tradicionales de pruebas de penetración, diseñados para entornos de TI convencionales, están demostrando ser insuficientes frente a los nuevos riesgos que introducen los sistemas de IA, los canales de datos y los frameworks de orquestación. Con el objetivo de dotar a los profesionales de la seguridad de las habilidades especializadas necesarias para afrontar este panorama en constante evolución, OffSec presenta Advanced AI Red Teaming (curso AI-300/certificación OSAI). Para obtener información detallada sobre esta capacitación en ciberseguridad de IA, la certificación y la inscripción, visite https://www.offsec.com/courses/ai-300/.

Abordar la creciente superficie de ataque de la IA

"En la era de la IA, en la que los agentes de IA autónomos se despliegan con rapidez en entornos de desarrollo, pruebas y producción, OffSec mantiene su creencia fundamental en el 'diferencial humano': esas decisiones críticas que los seres humanos deben hacer para identificar fallas lógicas y limitaciones de los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) con el fin de lograr los objetivos comerciales en materia de ciberseguridad", afirmó Ning Wang, director ejecutivo. "El curso y la certificación Advanced AI Red Teaming (OSAI) enseñan a las personas cómo hacer su trabajo de manera eficaz al atacar a agentes de IA y LLM, lo que permite a los profesionales de la ciberseguridad demostrar un dominio práctico de las técnicas, los enfoques y la mentalidad de seguridad ofensiva que son fundamentales para evaluar los sistemas de IA".

El desarrollo de OSAI se basa en la idea de que, si bien la automatización puede replicar procesos, no puede replicar la perspectiva matizada de un operador humano. OffSec destaca la función del ser humano en el proceso: la capacidad fundamental de identificar fallas lógicas en los modelos de lenguaje a gran escala y en los sistemas complejos de IA que los escáneres automatizados podrían pasar por alto. Este nuevo curso y certificación se basan en la reconocida autoridad de OffSec en el ámbito de la capacitación en ciberseguridad, y se nutren de la experiencia de los mismos autores que están detrás de la certificación OSCP, lo que garantiza un enfoque riguroso y práctico de la seguridad de la IA.

Dominar las técnicas ofensivas de seguridad en IA

Advanced AI Red Teaming (AI-300) está diseñado para enseñar a los estudiantes a aplicar una mentalidad de adversario a la tecnología moderna de inteligencia artificial. El plan de estudios combina metodologías de ciberseguridad de eficacia comprobada con técnicas ofensivas diseñadas específicamente para aplicaciones de IA, sistemas de aprendizaje profundo y tecnologías de IA emergentes. Los participantes aprenderán cómo los atacantes reales identifican las vulnerabilidades en entornos que usan IA, manipulan el comportamiento del modelo y comprometen la infraestructura que admite los despliegues modernos de IA. La capacitación se centra en habilidades prácticas para simular ataques adversarios y analizar el impacto de las vulnerabilidades en ecosistemas complejos de IA.

Los profesionales adquirirán experiencia práctica en ciberseguridad de IA y desarrollarán habilidades en protección de sistemas de IA, seguridad en la nube y tecnologías modernas de IA, entre las que se incluyen:

Ataque a agentes de IA

Aprovechamiento de flujos de trabajo multiagente y frameworks de orquestación

Aprovechamiento de flujos de trabajo de generación aumentada por recuperación (RAG)

Ataque a modelos de embedding

Ataques a la cadena de suministro en LLM

Experiencia práctica y certificación

El curso se centra en laboratorios prácticos de capacitación en ciberseguridad de IA que simulan entornos del mundo real en los que los sistemas de IA operan junto con la infraestructura tradicional. Los estudiantes interactúan con arquitecturas de IA de estilo empresarial, entre las que se incluyen LLM, bases de datos vectoriales, sistemas multiagente, frameworks de orquestación de modelos y entornos de seguridad en la nube que dan soporte a la infraestructura de IA. Esta experiencia práctica permite a los profesionales evaluar sistemas habilitados por IA desde la perspectiva de un atacante, lo que respalda las operaciones de seguridad del mundo real y la preparación para la respuesta ante incidentes.

La capacitación culmina con el examen de certificación OffSec AI Red Teamer (OSAI), un exigente ejercicio práctico de Red Team de 24 horas. Los candidatos que aprueben obtendrán la certificación OSAI, lo que demuestra la experiencia práctica en la evaluación y el aprovechamiento de los sistemas modernos de IA. OSAI está dirigido a profesionales con experiencia en ciberseguridad, como pentesters, especialistas en Red Team e ingenieros de seguridad que deseen ampliar sus conocimientos para desempeñar funciones relacionadas con la seguridad de la IA y la seguridad del aprendizaje automático.

El curso y la certificación Advanced AI Red Teaming ya están disponibles para su adquisición, y están dirigidos a profesionales y organizaciones empresariales.

Acerca de OffSec

OffSec es el proveedor líder mundial de capacitación y certificaciones en ciberseguridad de alta fidelidad. Basado en los principios de excelencia, integridad y la inquebrantable filosofía "Try Harder" (esforzarse más), OffSec capacita a personas y organizaciones para que se anticipen a las amenazas cibernéticas en constante evolución mediante un aprendizaje riguroso y práctico.

Desde sus inicios hasta la actualidad, OffSec ha establecido el "estándar de oro" en materia de dominio de la ciberseguridad, y se ha ganado el reconocimiento mundial y la confianza implícita de los equipos de seguridad más destacados del mundo. Con un ecosistema integral que abarca desde la certificación OSCP, referente en el sector, hasta el programa de vanguardia OSAI (OffSec AI Red Teamer), OffSec es el punto de referencia definitivo para validar las habilidades técnicas en el mundo real, en un entorno cada vez más automatizado.

Para más información, visite www.offsec.com y siga la conversación en LinkedIn y X (Twitter).

FUENTE OffSec