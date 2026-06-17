OSAI重磅发布：OffSec的24小时AI红队挑战

OSAI是对抗浅尝辄止认知的一剂良方，同时彰显了AI时代人类专业知识不可替代的价值。

纽约2026年6月17日 /美通社/ -- 随着组织越来越多地整合生成式AI、机器学习模型和自主AI应用，网络安全攻击面正在迅速扩大。 针对传统IT环境设计的渗透测试方法，已不足以应对AI系统、数据管道和编排框架所带来的新型风险。 为帮助安全专业人士掌握应对这一不断演变格局所需的专业技能，OffSec推出Advanced AI Red Teaming（AI-300课程/OSAI认证）。 如需了解该AI网络安全培训、认证及报名的详细信息，请访问https://www.offsec.com/courses/ai-300/。

应对不断扩大的AI攻击面

首席执行官Ning Wang表示：“在AI时代，自主AI智能体正迅速部署到开发、测试和生产环境中，而OffSec始终秉持对‘人类差异’的基本信念——即人类需要做出敏锐的对抗性判断，识别逻辑缺陷以及LLM的局限性，从而在网络安全领域实现业务目标。 Advanced AI Red Teaming课程和认证（OSAI）教导人们如何有效攻击AI智能体和LLM模型，使网络安全专业人士能够展示他们在攻击性安全技术、方法和思维方式方面的实操能力，这些技能对于评估AI系统至关重要。”

OSAI的开发源于一个核心理念：虽然自动化可以复制流程，但无法复制人类操作者的细致判断力。 OffSec强调“人机协同”——即识别大语言模型和复杂AI系统中逻辑缺陷的关键能力，这些缺陷是自动化扫描工具可能忽略的。 这门新课程和认证基于OffSec在网络安全培训领域的既定权威，汇聚了OSCP认证背后同一批作者的专长，确保对AI安全采取严谨、实用的方法。

掌握进攻性AI安全技术

Advanced AI Red Teaming（AI-300）旨在教授学员如何将攻击者思维应用于现代人工智能技术。 课程融合了成熟的网络安全方法论，以及针对AI应用、深度学习系统和新兴AI技术设计的进攻性安全技术。 学员将了解真实攻击者如何识别AI驱动环境中的薄弱环节、操纵模型行为，以及入侵支撑现代AI部署的基础设施。 培训重点围绕模拟对抗性攻击以及分析漏洞在复杂AI生态系统中的影响，帮助学员掌握相关实战技能。

专业人士将在构建AI安全、云安全和现代AI技术技能的同时，获得AI网络安全实操专长，包括：

攻击AI智能体

利用多智能体工作流程和编排框架

利用RAG管道

攻击嵌入模型

LLM中的供应链攻击

实操专长与认证

课程侧重实操型AI网络安全培训实验室，模拟AI系统与传统基础设施协同运行的真实环境。 学员将接触企业级AI架构，包括LLM、矢量数据库、多智能体系统、模型编排框架以及支持AI基础设施的云安全环境。 这种实践经验使专业人士能够从攻击者视角评估AI系统，支持真实世界的安全运营和事件响应准备。

培训最终以OffSec AI Red Teamer（OSAI）认证考试收尾，这是一项为期24小时的严格红队实操考核。 成功通过考试的学员将获得OSAI认证，证明其在评估和利用现代AI系统方面的实践专长。 OSAI面向有经验的网络安全专业人士，包括渗透测试人员、红队成员和安全工程师，旨在将其专长扩展至AI安全和机器学习安全领域。

Advanced AI Red Teaming课程和认证现已面向从业人员及企业组织开放购买。

关于OffSec

OffSec是全球领先的高保真网络安全培训和认证提供商。 凭借卓越、诚信和不懈的Try Harder（精益求精）精神，OffSec通过严谨的实践学习赋能个人和组织战胜不断演变的网络威胁。

从创立至今，OffSec已树立网络安全能力的“黄金标准”，赢得全球认可和世界顶级安全团队的信任。 从行业标杆OSCP到前沿的OSAI（OffSec AI Red Teamer），OffSec构建了全面的认证生态系统。在日益自动化的世界中，OffSec是验证实战技术能力的权威基准。

如需了解更多信息，请访问www.offsec.com并在LinkedIn和X（Twitter）上关注我们的动态。

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