LONGi a Nofar Energy uzavírají přelomové partnerství pro největší solární projekt v Rumunsku s využitím revoluční technologie BC Technology
Sep 09, 2025, 07:32 ET
282MW Iniciativa Corbii Mari představuje technologogii zpětnho kontaktu (BC) jako evropského standardu pro veřejné energetické projekty.
BUKUREŠŤ, Rumunsko, 9. září 2025 /PRNewswire/ -- Společnost LONGi Solar, světový lídr v oblasti solárních inovací, a přední izraelský developer obnovitelných zdrojů energie Nofar Energy oznámili historické partnerství při realizaci jedné z největších solárních instalací v Rumunsku, 282MW projektu Corbii Mari v župě Dambovita. V rámci této spolupráce bude nasazeno více než 430 000 modulů LONGi Hi-MO9 BC, čímž se technologie BC stane klíčovým evropským řešením pro transformaci energetiky ve veřejném měřítku a zároveň se jedná o dosud nejambicióznější mezinárodní podnik společnosti Nofar.
Projekt Corbii Mari zahájí provoz v roce 2026 a představuje dvojí milník v přechodu Evropy na obnovitelné zdroje. Jako největší zahraniční projekt IPP společnosti Nofar Energy je ukotvením strategické expanze izraelského lídra na evropské trhy, ale také největším projektem BC v Rumunsku. Využívá špičkovou 24,8% účinnost modulu Hi-MO 9 k překonání klimatických problémů regionu a prokáže vysokou investiční atraktivitu technologie BC.
Prezident společnosti LONGi Europe Leon Zhang zdůraznil transformační dopad projektu: Je to silné potvrzení toho, že technologie BC dozrála v evropský základ energetiky. „Corbii Mari překračuje rámec běžných solárních projektů. Výběrem Hi-MO 9 pro svůj stěžejní evropský podnik společnost Nofar Energy dokazuje, jak vizionářští partneři urychlují přechod k energetice prostřednictvím vedoucího postavení v oblasti technologií."
Favi Stelian, řídící partner společnosti Nofar Energy v Rumunsku, uvedl: „Projekt Corbii Mari představuje rozhodující okamžik pro evropskou vizi společnosti Nofar Energy. Spoluprací se společností LONGi a nasazením technologie BC modulů Hi-MO 9 nejen realizujeme největší rumunskou solární iniciativu, ale také nastavujeme nové měřítko pro udržitelné inovace na celém kontinentu."
Mirel Jarnea, manažer pro strategické zákazníky SEE společnosti LONGi Europe, dodal: „Výběr Hi-MO 9 společnostíNofar je důkazem toho, že energetický sektor uznává technologii BC jako hranice technologických inovací v solární energetice. Toto partnerství potvrzuje náš závazek poskytovat řešení, která nově definují efektivitu, trvanlivost a udržitelnost."
Projekt využívá architekturu zpětného kontaktu k dosažení výjimečného výkonu v proměnlivém rumunském klimatu. Teplotní odolnost modulů a 30letá záruka degradace zajišťují stálou výrobu energie, zatímco mimořádně vysoký výkon minimalizuje zábor půdy a chrání zemědělské ekosystémy okresu Dambovita. S odhadovanou roční výrobou 380 GWh nahradí elektrárna Corbii Mari 220 000 tun emisí uhlíku ročně, což odpovídá odstranění 48 000 vozidel se spalovacími motory, a zároveň bude napájet více než 50 000 rumunských domácností. Tento projekt představuje model pro evropský projekt společnosti Nofar s více GW a signalizuje rostoucí regionální přijetí vysoce rentabilní technologie BC.
