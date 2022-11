LONGi apresenta seus novos módulos Hi-MO 6 para o mercado global de GD

A LONGi apresentou o Hi-MO 6, sua última geração de módulos fotovoltaicos que combinam alta eficiência com uma estética impressionante para a geração distribuída e aplicações em telhados.

XI'AN, China, 7 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 2 de novembro, o fabricante líder mundial de tecnologia solar LONGi apresentou o Hi-MO 6, seu primeiro módulo projetado exclusivamente para o mercado de global de geração distribuida. Usando a tecnologia de células HPBC de alta eficiência da LONGi, o Hi-MO 6 atinge uma eficiência máxima de 22,8% na produção em massa. Projetado para atender às necessidades de diversos clientes, o Hi-MO 6 oferece eficiência, segurança e estética superiores.

Aumento da eficiência de geração de energia através da inovação tecnológica

HPBC (Hybrid Passited Back Contact) é uma nova geração de tecnologia de células solares de alta eficiência que é única em seu design por não possuir o busbar fontal. A tecnologia da célula HPBC pode melhorar consideravelmente a capacidade de absorção de luz e conversão fotoelétrica da célula, ajustando a estrutura interna da célula, e pode assim efetivamente aumentar a potência de saída do módulo. Os módulos equipados com a tecnologia de célula HPBC podem gerar um maior volume de energia sob condições de alta temperatura e baixa radiação e também ter um melhor desempenho em relação a degradação na geração de energia. Em simulações globais de geração de energia, os módulos Hi-MO 6 têm demonstrado uma vantagem significativa de geração em relação aos produtos PERC com um aumento médio de geração de energia de até 10% em cenários típicos.

Ao desenvolver soluções PV para aplicações residenciais e comerciais, a equipe de P&D da LONGi se esforça para atingir o mais alto nível de segurança e confiabilidade. O Hi-MO 6 emprega tecnologia de solda por contato posterior, que utiliza a estrutura de solda de uma linha ao invés da tradicional estrutura em forma de Z para aumentar a resistência do módulo a rachaduras. Este projeto tecnológico revolucionário, combinado com a qualidade de ciclo de vida LONGi, torna o Hi-MO 6 um dos módulos PV mais confiáveis do mercado.

Levando a tecnologia fotovoltaica e a estética arquitetônica a diversas aplicações

O Hi-MO 6 possui quatro series diferentes - Explorer, Scientist, Guardian e Artist – todas elas utilizando tamanho padrão M10 (182mm) e estão disponíveis nos formatos 72C, 66C, 60C e 54C. O apelo estético do módulo evoca o estilo minimalista do design industrial moderno e naturalmente complementa uma grande variedade de cenários de aplicação.

Para aplicações em setores com maiores necessidades de segurança e inteligência, o Hi-MO 6 também oferece a opção de aumentar ainda mais a segurança e otimização através da pré-instalação do Smart Optimizer. No caso de uma falha do sistema PV ou sombreamento do módulo, o sistema pode ser monitorado remotamente e otimizado em tempo real usando o feedback do "cérebro digital" do Smart Optimizer, garantindo a segurança da usina enquanto maximiza a saída de energia do sistema.

"A LONGi tem impulsionado o desenvolvimento da indústria ao longo dos anos com inovações técnicas de alta qualidade. Os principais módulos da série Hi-MO contribuíram para melhorar a estrutura energética global. O Hi-MO 6 é outro passo sólido para promover a equidade energética", comentou Dennis She, vice-presidente da LONGi.

"A LONGi pretende colaborar com mais parceiros para participar da nova revolução energética, fornecer uma solução de energia limpa que seja igualmente acessível a todos e acelerar a transformação e o desenvolvimento energético de nosso planeta".

Sobre a LONGi

Fundada em 2000, a LONGi está comprometida em ser a empresa líder mundial em tecnologia solar, focando na criação de valor orientado ao cliente para a transformação total do cenário energético.

Sob sua missão de 'fazer o melhor da energia solar para construir um mundo verde', a LONGi se dedicou à inovação tecnológica e estabeleceu cinco setores de negócios, abrangendo células e módulos de wafers de mono silício, soluções solares distribuídas comerciais e industriais, soluções de energia verde e equipamentos de hidrogênio. A empresa aperfeiçoou suas capacidades para fornecer energia verde e, mais recentemente, também adotou produtos e soluções de hidrogênio verde para apoiar o desenvolvimento global de carbono zero. www.longi.com/br

