LONGi apresenta soluções tecnológicas para combater as mudanças climáticas e promover o desenvolvimento sustentável na COP28

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 5 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. (LONGi), líder global em tecnologia solar, revelou hoje seus planos para liderar uma transformação de energia limpa e promover a equidade energética na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) na cúpula COP28. Enquanto os líderes mundiais se reúnem para a Cúpula Anual do Clima da ONU, as atividades da LONGi reforçam a liderança da empresa no desenvolvimento sustentável por meio de energia limpa e sua excelência como líder global em inovação e pesquisa solar.

"A LONGi está agradecida pela oportunidade de fazer parte da COP28 e mostrar nossas iniciativas na cúpula climática mais importante desde 2015", disse Li Zhenguo, fundador e presidente da LONGi. "Como defensores, praticantes e líderes do desenvolvimento sustentável, a LONGi espera unir todas as partes - desde governos até empresas, mídia e pessoas comuns - em torno de maneiras de abordar as mudanças climáticas, aproveitando nossas respectivas forças para enfrentar esse problema global".

A COP28 será a primeira avaliação global do progresso dos países para alcançar suas metas acordadas em 2015 com o Acordo de Paris. A cúpula desse ano se concentrará em como os países podem reduzir significativamente as emissões, incluindo a redução da produção de combustíveis fósseis, a expansão de fontes de energia renovável e o aumento dos investimentos em iniciativas relacionadas às mudanças climáticas.

A COP28 marca o quinto ano de participação da LONGi na cúpula. Durante o evento deste ano, a LONGi fará vários anúncios de destaque, incluindo uma iniciativa de "Green Power+ Green Hydrogen" para tornar o mundo neutro em carbono. A LONGi também compartilhará exemplos de como a empresa está promovendo "equidade energética" em países em desenvolvimento e fornecerá insights de projetos solares inovadores na Arábia Saudita e no Catar que destacam o potencial para a transformação de energia limpa no Oriente Médio.

Outro destaque na cúpula deste ano é o Solar+ Pavilion da LONGi, uma ativação inédita focada em tecnologia solar que oferecerá um espaço para mostrar como a empresa está entregando novas tecnologias e as oportunidades existentes com soluções de energia limpa. O pavilhão sediará mais de 25 atividades, cobrindo uma variedade de tópicos, incluindo o impacto das mudanças climáticas em grupos especiais como mulheres e crianças, a transformação de empresas intensivas em energia, a implementação de programas de energia limpa em países e regiões subdesenvolvidos e a inovação tecnológica no espaço de energia limpa.

"As ações falam mais alto que palavras", disse Li Zhenguo na cerimônia de abertura do Solar+ Pavilion da LONGi, "e, através de nossa presença na COP28, esperamos demonstrar o valor e o impacto que a tecnologia solar oferece enquanto buscamos práticas de desenvolvimento sustentável coletivas".

Uma Linha do Tempo da Participação da LONGi nas Anteriores Cúpulas do Clima da ONU:

• Em 2018, a LONGi fez sua primeira aparição na COP24, onde apresentou seu programa "Solar for Solar", promovendo energia limpa para criar mais energia limpa.

• Em 2019, a empresa lançou "Perspectivas para o Desenvolvimento Solar da China em 2050" na COP25, destacando a importância do solar para o desenvolvimento sustentável não apenas na China, mas em todo o mundo.

• Em 2021, a LONGi lançou seu primeiro livro branco de ação climática na COP26.

• Em 2022, a LONGi anunciou a equidade energética global na COP27.

Sobre a COP28

A COP28 UAE ocorrerá na Expo City Dubai de 30 de novembro a 12 de dezembro. A conferência reunirá mais de 70.000 participantes, incluindo chefes de estado, autoridades governamentais, líderes da indústria internacional, representantes do setor privado, acadêmicos, especialistas, jovens, povos indígenas e outros atores não estatais. Como exigido pelo Acordo de Paris sobre o Clima, a COP28 UAE entregará a primeira Avaliação Global de Sempre - uma avaliação abrangente do progresso em relação às metas climáticas.

Sobre a LONGi

Fundada em 2000, a LONGi está comprometida em ser a principal empresa de tecnologia solar do mundo, focando na criação de valor orientada pelo cliente para a transformação completa de cenários de energia.

Sob sua missão de 'aproveitar ao máximo a energia solar para construir um mundo verde', a LONGi se dedicou à inovação tecnológica e estabeleceu cinco setores de negócios, abrangendo células e módulos de wafer de silício mono, soluções solares distribuídas comerciais e industriais, soluções de energia verde e equipamentos de hidrogênio. A empresa aprimorou suas capacidades para fornecer energia verde e, mais recentemente, também abraçou produtos e soluções de hidrogênio verde para apoiar o desenvolvimento global de carbono zero. www.longi.com

