LONGi atinge um novo marco como a primeira empresa no setor solar a ultrapassar 20 GW em remessas de módulos em 2020

XI'AN, China, 14 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A LONGi estabeleceu um novo recorde sendo a primeira marca de energia solar a ultrapassar 20 GW em remessas de módulos FV em 2020.

Desde sua fundação em 2000, a LONGi sempre foi orientada para o mercado e com foco no cliente, desenvolvendo continuamente produtos solares e soluções fotovoltaicas de alta eficiência, alta confiabilidade e alta qualidade, a fim de oferecer aos clientes serviços de alto valor agregado.

Foco no cliente

A LONGi estabeleceu sistemas globais unificados para tratamento de reclamações de clientes, padrões de serviço, monitoramento de qualidade e processos de gestão. Os clientes podem, portanto, ter certeza de que todos os problemas serão resolvidos em tempo hábil.

Graças a wafers de alta qualidade, células PERC de alta eficiência e requisitos rígidos em relação aos materiais e processos dos módulos, os módulos LONGi demonstram constantemente excelente desempenho em testes de confiabilidade, avaliações de rendimento de energia e aplicações de clientes. A LONGi trabalha com a B&V, TÜV SÜD, TÜV Rheinland, RETC e outras instituições para desenvolver projetos-piloto globais para avaliar o desempenho do rendimento de energia de seus módulos.

Nos rankings de PV Tech Bankability, a LONGi continua sendo o único provedor de módulos com classificação AAA pelo quarto trimestre consecutivo em 2020. Isso continua a ser impulsionado pelo forte histórico da empresa

Compromisso com a inovação

Com um forte compromisso com P&D e inovação, a LONGi tem um forte histórico de ser um provedor confiável com módulos de alta eficiência (Hi-MO 1 a Hi-MO 5). Devido à economia nos custos de LCOE e BOS, juntamente com seu alto rendimento de energia, os módulos LONGi conquistaram amplo reconhecimento em todo o mundo.

O novo módulo bifacial Hi-MO 5 da LONGi, desenvolvido com célula M10 recém-construída, foi lançado globalmente este ano para entrega a investidores em usinas fotovoltaicas em grande escala. A nova linha de produtos da empresa reflete seu compromisso em oferecer valor consistente aos clientes globais por meio da inovação.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpg

FONTE LONGi Corp.

SOURCE LONGi Corp.