LONGi atingiu produção de volume dos módulos da série Hi-MO 5, fornecendo valor verdadeiro para clientes globais

XI'AN, China, 10 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A LONGi, baseada em Xi'an na China, a empresa de tecnologia solar líder mundial, anunciou que atingiu produção de volume de seu módulo da série Hi-MO 5 em sua fábrica de módulos na cidade de Xianyang, na província de Shannxi, na China. O primeiro Hi-MO 5 saiu da linha de produção no dia 8 de setembro.

A LONGi lançou seu produto de nova geração, o módulo Hi-MO 5 com potência frontal de até 540 W, em junho de 2020. Baseado nas fatias padrão M10 (182 mm) monocristalinas dopadas com gálio, esse produto de alto desempenho com eficiência de conversão de mais de 21%, desenvolvido para fornecer valor de classe líder para aplicação em serviços públicos de grande escala. O Hi-MO 5 trará custo nivelado de energia (LCOE) ideal para projetos fotovoltaicos de escala ultra grande.

O Hi-MO 5 dá continuidade à marca de "inovação" que é típica de todos os produtos da série Hi-MO da LONGi. A LONGi projetou o Hi-MO 5 desde o início especificamente para fornecer maior valor para os clientes globais de projetos fotovoltaicos de grande escala. O Hi-MO 5 foi lançado depois de meses de opiniões dos clientes, melhorias e otimização do tamanho do módulo, parâmetros do projeto e alta potência.

Tecnologia de "soldagem inteligente" traz desempenho mais alto para as aplicações

O Hi-MO 5 adota a inovadora tecnologia de "soldagem inteligente" para alta confiabilidade da interconexão de micro espaços, eficiência do produto e saída de corrente estável. Essa tecnologia própria usa fitas segmentadas integradas para maximizar a captura de luz e conectar com confiança as células com distância reduzida de espaços.

A combinação dessas inovações tecnológicas pode aumentar a eficiência do módulo Hi-MO 5 em 0,3% (comparado com os produtos multi-busbar convencionais) e reduzir a tensão de tração na célula em 20%, melhorando, dessa forma, a qualidade do produto.

Compatibilidade e confiabilidade criam valor ultra alto para o cliente global

A corrente de trabalho do Hi-MO 5 da LONGi é de cerca de 13 A. Incluindo o ganho bifacial, a corrente de operação permanece dentro da corrente máxima de entrada dos inversores, sem perda de geração de energia.

O tamanho do módulo Hi-MO 5 é 2256x1133 mm, e seu comprimento é perfeitamente compatível com sistemas 1P e 2P de monitoramento horizontal de eixo simples. O Hi-MO 5 adota a construção "vidro duplo com moldura" a qual fornece alta capacidade de carga (carga estática frontal e traseira de 5400 Pa e 2400 Pa respectivamente) e confiabilidade de longo termo comprovada sem a necessidade de adição de uma viga traseira.

Produção em massa de tecnologia avançada pode fornecer valor verdadeiro

O Hi-MO 5 da LONGi adota o tamanho padrão de fatia (wafer) de 182 mm do M10. Esse padrão foi estabelecido com estudos rigorosos de todos os processos de manufatura, transporte e implementação de módulos fotovoltaicos.

Para aumentar a produção em massa do Hi-MO 5, a LONGi está agora acelerando a construção de uma nova capacidade de produção. Espera-se que a capacidade de produção do Hi-MO 5 da LONGi atinja 12 GW este ano.

Dennis She, vice-presidente sênior da LONGi Solar, disse, "Criar, desde o início, um módulo de alta potência que atende às exigências dos clientes é a inspiração por trás do Hi-MO 5. A produção em massa de tecnologia avançada pode fornecer valor verdadeiro. Esperamos fornecer valor, potência mais alta e LCOE mais baixo para nossos parceiros e clientes globais que permita uma nova onda de paridade na rede fotovoltaica".

A fábrica de módulos da LONGi Solar na cidade de Xianyang, em Shaanxi já estava operando em capacidade total em maio com capacidade de produção anual alcançando 5 GW. Adicionalmente, a fábrica de módulos da LONGi na cidade de Jiaxing, em Zhejiang está sendo construída e também terá capacidade de produção anual de mais 5 GW. A LONGi continuará a expandir seu layout global e continuará a investir na capacidade de produção para atender as necessidades do mercado solar no futuro.

FONTE LONGi Solar

