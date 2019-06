LONGi classificada como fabricante de painéis fotovoltaicos mais estável financeiramente pela Bloomberg NEF

XIAM, China, 17 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A LONGi liderou o gráfico de pontuação Altman-Z da Bloomberg New Energy Finance (BNEF) de fabricantes de módulos solares pela primeira vez - e com uma pontuação bastante alta.

O índice Altman-Z mede a segurança financeira de uma empresa em relação a cinco critérios básicos que testam a possibilidade de falência nos próximos dois anos.

A LONGi Solar foi classificada como a fabricante de painéis fotovoltaicos mais segura do mundo no 2Q-2019 PV Market Outlook da BNEF, com um índice de pontuação Altman-Z de 3,01.

Nas edições anteriores do relatório da BNEF, a LONGi foi a fabricante mais bem classificada da Ásia e a segunda colocada globalmente. A LONGi também aparece consistentemente na lista dos Fabricantes de Módulos BNEF Tier 1.

A LONGi Solar é uma subsidiária integral da líder mundial em produção de wafer monocristalino de alta eficiência LONGi Green Energy (SH 601012). O Grupo estabeleceu um novo recorde anual de receita de 21,987 bilhões de RMB (US$ 3,27 bilhões) em 2018, um aumento de 34,38% em relação ao ano anterior, com lucro líquido anual de 2,557 bilhões de RMB (US$ 379,8 milhões). A LONGi chegou à marca de 7.072 GW de células solares e módulos entregues, entre as 4 maiores do mundo em 2018.

O Sr. Wenxue Li, presidente da LONGi Solar, comentou: "A recente pontuação do índice Altman-Z da BNEF destaca o enorme crescimento e posição de liderança que a LONGi garantiu no mercado solar global de alta qualidade e o grande volume nos últimos anos. Esses fatores estão impulsionando o crescimento da empresa como a escolha preferida dos clientes, devido à nossa solidez financeira e à lucratividade verificada de forma independente".

