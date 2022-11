LONGi combina tecnologia fotovoltaica e estética arquitetônica com seus módulos Hi-MO 6

XI'AN, China, 17 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Como uma das fontes de energia renovável de mais rápido crescimento na minimização da mudança climática, a energia solar fotovoltaica está desempenhando um papel importante no futuro mix global de geração de eletricidade.

Com a atualização da tecnologia e dos produtos e o aumento dos cenários de aplicação, a geração distribuída fotovoltaica está mostrando um enorme potencial. Segundo analistas do setor, a geração distribuída representou 47,9% da capacidade solar recentemente instalada no mundo em 2021, dos quais os usuários residenciais responderam por 26%, uma participação crescente por cinco anos consecutivos.

A fim de obter uma visão aprofundada das necessidades dos consumidores de energia, a equipe de desenvolvimento de produtos da LONGi pesquisou milhares de usuários finais nos últimos dois anos, chegando à conclusão de que eles estavam finalmente procurando por um produto que combinasse eficiência e segurança com estética arquitetônica.

O resultado é o lançamento do Hi-MO 6, seu primeiro módulo projetado exclusivamente para o mercado de geração distribuída, utilizando sua exclusiva tecnologia HPBC. O Hi-MO 6 mantém o tamanho padrão M10 (182mm) com eficiência do módulo atingindo 22,8% na produção em massa.

HPBC (Hybrid Passited Back Contact) é uma nova geração de tecnologia de células solares de alta eficiência, única em seu design frontal, sem a presença de busbar. A equipe de P&D da LONGi desenvolveu estruturas de células completamente diferentes e métodos tecnológicos para células HPBC, incorporando tecnologia de contato traseiro, passivação de contato e anti-reflexo. A eficiência da produção em massa da célula HPBC padrão está acima de 25%, enquanto a da versão PRO, aprimorada com a tecnologia de passivação por hidrogênio, excede 25,3%.

A inovação tecnológica eleva a eficiência do módulo e a capacidade de instalação a um novo nível, Hi-MO 6 melhora o desempenho da geração de energia em todos os aspectos de eficiência, absorção de luz, desempenho sob altas temperaturas, resposta em condições de baixa irradiação e degradação da energia. Dados de geração de energia simulada em regiões típicas de seis continentes (excluindo a Antártica) indicam que o Hi-MO 6 tem um ganho médio de até 10% quando comparado com produtos à base de PERC.

Em comparação com as tecnologias PERC e TOPCon, o Hi-MO 6 também pode aumentar significativamente a capacidade instalada devido à maior eficiência do módulo sob uma área limitada do telhado, enquanto a ausência de uma ribbon aumenta a absorção de luz em até 2,27% quando há luz incidente de vários ângulos. O coeficiente de temperatura de potência pode ser tão baixo quanto -0,29%/℃, melhorando o desempenho da geração de energia em ambientes de alta temperatura, enquanto que um excelente desempenho também tem sido alcançado em condições de baixa irradiação. Sob condições de pouca luz, a característica de alta tensão aberta do produto permite que ele alcance a tensão de trabalho do inversor mais rapidamente, enquanto a menor degradação linear garante a geração de energia de alta eficiência durante todo o seu ciclo de vida.

Em termos de confiabilidade, o Hi-MO 6 emprega tecnologia de solda por contato traseiro, utilizando uma linha em oposição à tradicional estrutura em forma de Z para reduzir a tensão na borda da célula e aumentar a resistência do módulo à quebra. Em uma série de threser tests de terceiros, o Hi-MO 6 também demonstrou desempenho superior na permanência de potência estável e contínua sob condições variáveis.

Uma série de produtos que oferecem características únicas para diversos cenários de aplicação..|

Os clientes no mercado de geração distribuida têm necessidades diversas, com cada cenário de aplicação diferente trazendo seus próprios requisitos de produto. Por esta razão, a equipe de P&D da LONGi lançou quatro séries de produtos Hi-MO 6:

Explorer: Clássico, mas com mudanças revolucionárias

Como o pilar principal da série Hi-MO 6, o Explorer oferece um ótimo desempenho de geração de energia para atender às necessidades da maioria dos clientes, desde residências até os setores comercial e industrial.

Scientist: Ser melhor é nosso padrão

A série Scientist concentra-se na alta eficiência e é ideal para clientes que buscam o máximo desempenho, tais como empresas com altas necessidades energéticas. Os produtos são equipados com células HPBC PRO com hidrogênio, aperfeiçoadas para incorporar garantia estendida, monitoramento remoto, inspeção regular e análise da qualidade operacional. A eficiência altíssima dos produtos desta série permite aos clientes instalar com confiança usinas de energia em suas instalações de produção e em outras áreas para atender suas metas de economia de energia e redução de carbono por pelo menos 25 anos.

Guardian: Empoderando um futuro inteligente

Com foco na segurança inteligente, a série Guardian emprega otimizadores inteligentes pré-programados para tornar o módulo mais inteligente em uma série de áreas-chave. Algoritmos de análise inteligentes e precisos permitem o monitoramento em tempo real da usina de energia 24 horas por dia, com desligamento rápido capaz de ser acionado em situações de emergência para proteger pessoas e bens. Funções independentes de controle e otimização em tempo real dentro de cada módulo podem aumentar a geração de energia em 5%-30%, com maior versatilidade de strings e design flexível, aumentando a capacidade independentemente da orientação.

Artist: Tecnologia e arte em harmonia

Para satisfazer as exigências estéticas dos arquitetos, a série Artist rompe a tradição dos módulos fotovoltaicos pretos de tamanho único para oferecer tamanhos e cores personalizados. Isto é de particular interesse para edifícios de destaque, tais como estádios esportivos, locais culturais e locais de exposição, bem como para residências de luxo que desejam se beneficiar da tecnologia fotovoltaica sem comprometer a estética.

A fim de atender a diversas necessidades estéticas do mundo inteiro e complementar diferentes projetos arquitetônicos, o Hi-MO 6 também está disponível nos estilos Obsidian Black (backsheet preto) e Stars (backsheet branco).

