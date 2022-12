LONGi destaca la equidad energética y la sostenibilidad medioambiental en el Día de las Soluciones de la COP27

SHARM EI-SHEIKH, Egipto, 1 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- La 27ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP27) concluyó con éxito en Sharm EI-Sheikh, Egipto, el 20 de noviembre. Durante la conferencia de este año, LONGi publicó virtualmente el 2º Libro Blanco sobre la Acción Climática y expuso su más reciente generación de módulos de la serie Hi-MO 6 en la Zona Verde junto con la Fundación Vanke y China Corporate Climate Action (CCCA). LONGi ha contribuido sistemáticamente a la transformación de la energía limpia y al desarrollo ecológico con bajas emisiones de carbono.

LONGi, que fue una de las empresas participantes, expuso la posición de la compañía en un diálogo de liderazgo titulado "Acción público-privada pionera para un mundo más resiliente" en el Día de las Soluciones, que fue convocado por la Presidencia de la COP27 en cooperación con el Foro Empresarial de Política Científica de las Naciones Unidas (UN-SPBF) sobre el Medio Ambiente.

Dennis She, Vicepresidente de LONGi, asistió a la mesa redonda sobre "Incentivación de las economías centradas en la tecnología y sensibles al clima hacia una mayor asociación y acción público-privada", junto con James Mnyupe, Asesor Económico de la Presidencia de Namibia; Shereen Zorba, Jefa de la Secretaría Mundial del Foro Científico-Político-Empresarial de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente; Dr. Omnia El Omrani, Enviado de la Juventud de la COP27; Yossi Matias, Vicepresidente de Ingeniería e Investigación de Google; Nicole Karimi, Fundadora y Directora General de Antankara Group y Joao Augusto Ribeiro Nardes, Ministro del Tribunal Federal de Cuentas (TCU) de Brasil. El Diálogo de alto nivel está diseñado para reflejar las perspectivas de destacados responsables políticos, líderes empresariales, la comunidad financiera, organizaciones de cooperación internacional y miembros de la sociedad.

En su intervención en la mesa redonda, Dennis She compartió sus ideas sobre la situación actual y las perspectivas de futuro de la popularización de las energías renovables. Dijo: "Lo que veo en la primera línea de la industria fotovoltaica es que la inversión en I+D y la producción de energías renovables se han desarrollado rápidamente. A pesar de las diversas sacudidas de los últimos tres años, la capacidad instalada de energía solar en el mundo ha aumentado en torno al 30% anual. Gracias a los continuos avances tecnológicos, el coste de la generación de energía fotovoltaica se ha reducido en más de un 90% en comparación con hace 10 años. En muchas partes del mundo, la energía solar se ha convertido en la más económica".

"En Alemania, por ejemplo, sólo se tarda una semana en instalar sistemas de energía fotovoltaica en los tejados de los hogares, y dos meses en el caso de las centrales fotovoltaicas de gran tamaño. LONGi confía en que las energías renovables seguirán siendo ampliamente utilizadas". añadió Dennis She.

Este año se cumple el 50º aniversario del multilateralismo medioambiental, sin embargo, el mundo no está en vías de alcanzar ningún objetivo medioambiental, y mucho menos los que se recogen en el acuerdo de París. La conferencia COP27 ha adoptado el lema "Juntos por la aplicación", y la Presidencia está plenamente decidida a ir más allá de las promesas y a impulsar una acción transformadora.

A la pregunta de qué más pueden hacer el gobierno y las partes interesadas para promover la aplicación de las energías renovables, Dennis She dijo "En primer lugar, pedimos a todos los países que dejen de subvencionar la energía fósil tradicional y destinen sus limitados recursos a la acción climática urgente. Hoy en día, las energías renovables se han convertido en una potencia económica y no es razonable seguir subvencionando las energías fósiles. En segundo lugar, esperamos que los procedimientos de aprobación de los proyectos de energías renovables sean más eficaces y rápidos. Cuando tengamos soluciones de energía renovable técnica y económicamente viables, podemos esperar que no perdamos el tiempo en otros vínculos que no sean el propio proyecto. En tercer lugar, esperamos que los distintos partidos no politicen las energías renovables y los bienes públicos para toda la humanidad".

Al tiempo que arrojaba luz sobre la acción climática global para el desarrollo de talentos y la mejora de habilidades, Dennis She dijo que la promoción de la energía solar en todo el mundo requiere un gran número de ingenieros locales y talentos empresariales. "Hemos creado campos de formación en muchas partes del mundo para formar a ingenieros locales y cultivar talentos empresariales. Esperamos forjar una cooperación con todas las partes para formar a más talentos que promuevan la implantación de las energías renovables en todo el mundo", dijo. Como empresa líder en tecnología solar a nivel mundial, LONGi no sólo suministra módulos fotovoltaicos y soluciones de energía verde en todo el mundo, sino que también cree que la innovación tecnológica puede ayudar a la humanidad a lograr la neutralidad del carbono.

Sobre LONGi

Fundada en el año 2000, LONGi se ha propuesto ser la empresa de tecnología solar líder en el mundo, enfocada en la creación de valor orientada al cliente para lograr la transformación energética para todos los escenarios.

Con la misión de " Aprovechar lo mejor de la energía solar para construir un mundo sostenible", LONGi se ha dedicado a la innovación tecnológica y ha establecido cinco líneas de negocio, que abarcan las obleas, las celdas y módulos de monosilicio, las soluciones de generación distribuida para uso comercial e industrial, las soluciones de energía verde y los equipos de hidrógeno. La empresa ha perfeccionado sus capacidades para proporcionar energía renovable y, más recientemente, también ha adoptado productos y soluciones de hidrógeno verde para alcanzar un crecimiento global sin emisiones de carbono. www.longi.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1957207/cop_27_01.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1957209/cop_27_02.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1862722/LONGi_new_Logo.jpg

FUENTE LONGi

SOURCE LONGi