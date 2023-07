LONGi é premiada como 'Melhor Empreendedora Geral de 2023' no Índice Anual de Módulos Fotovoltaicos (PVMI) pelo 5º ano consecutivo

Rigorosos testes de desempenho realizados por laboratórios de renome mundial validam os painéis solares de maior desempenho da indústria para projetos solares residenciais, comerciais e de utilidade pública

SAN RAMON, Calif., 31 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A LONGi, empresa líder mundial em tecnologia solar, foi reconhecida como a "Melhor Empreendedora Geral de 2023" no Índice anual de Módulos Fotovoltaicos (PVMI) publicado pelo Centro de Testes de Energia Renovável (RETC). Este é o quinto ano que a RETC publica os altamente respeitados rankings, e a LONGi é a única empresa a ser reconhecida como Overall High Achiever em todas as edições.

Com sede em Fremont, Califórnia, a RETC é uma fornecedora líder de serviços de engenharia e testes de certificação para a indústria solar, e a PVMI fornece aos financiadores e desenvolvedores uma referência confiável para a seleção de módulos de alta qualidade. O RETC testa os módulos por 12 meses em 11 testes que abrangem as categorias de qualidade, desempenho e confiabilidade, com a designação de maior realização geral dada aos fabricantes com pontuações altas em todas as três áreas. Em 2023, a LONGi garantiu seu prêmio de "Melhor Empreendedora Geral" ao receber reconhecimento de Grandes Realizações, como eficiência do módulo, degradação induzida pela luz, arquivos PAN, calor úmido e ciclo térmico.

"Estamos extremamente orgulhosos de sermos reconhecidos como a 'Melhor Empreendedora Geral' pela RETC mais uma vez", disse Steven Chan, gerente geral da LONGi para a América do Norte. "Como o teste abrangente de bancabilidade do RETC vai além dos padrões básicos de segurança e certificação do módulo, este prêmio valida nossos esforços para fornecer o maior valor possível ao cliente, alcançando qualidade, desempenho e confiabilidade superiores."

"Pelo quinto ano consecutivo, a RETC reconheceu a LONGi como a melhor empreendedora geral em nosso relatório anual de índice de módulos fotovoltaicos", disse Cherif Kedir, presidente e CEO da RETC. "Esse excelente desempenho ano a ano é uma conquista sem precedentes, pois a LONGi é a única empresa de módulos que a RETC reconheceu como a melhor das melhores em todas as edições de seu relatório de índice de módulos fotovoltaicos."

"Dado o ritmo acelerado de mudança da indústria e seus curtos prazos entre a inovação e a produção em massa, as partes interessadas do projeto devem permanecer atentas aos riscos técnicos", continuou Kedir. "Ao demonstrar um compromisso consistente com a qualidade, desempenho e confiabilidade do módulo, a LONGi está mitigando fontes técnicas de risco e incerteza e ajudando a facilitar um futuro mais seguro e sustentável movido a energia solar."

Este quinto prêmio consecutivo de maior realização geral para a LONGi reforça o hiperfoco da empresa em P&D e processos inovadores para alcançar os mais altos padrões de qualidade e confiabilidade do setor. Por mais de duas décadas desde a sua fundação, a LONGi foi pioneira em várias gerações de tecnologia solar, incluindo wafers monocristalinos, células PERC e módulos bifaciais, e desenvolveu alguns dos padrões de teste de desempenho e confiabilidade mais rigorosos do setor. A LONGi é a empresa de tecnologia solar mais valiosa do mundo, com capacidade de produção em 2022 de 133 GW de wafers de mono silício, 50 GW de capacidade de células e 85 GW de remessas de módulos, totalizando um quarto da demanda do mercado global.

Para saber mais sobre o padrão de qualidade e confiabilidade da LONGi, juntamente com nosso portfólio completo de produtos, visite-nos em www.longi.com/br/

Sobre LONGi

Fundada em 2000, a LONGi está empenhada em ser a empresa líder mundial em tecnologia solar, com foco na criação de valor orientada para o cliente para a transformação energética do cenário completo.

Sob sua missão de 'fazer o melhor da energia solar para construir um mundo verde', a LONGi se dedicou à inovação tecnológica e estabeleceu cinco setores de negócios, abrangendo células e módulos de pastilhas de silício mono, soluções solares distribuídas comerciais e industriais, soluções de energia verde e equipamentos de hidrogênio. A empresa aperfeiçoou suas capacidades para fornecer energia verde e, mais recentemente, também adotou produtos e soluções de hidrogênio verde para apoiar o desenvolvimento global de carbono zero. Visite-nos em www.longi.com/br/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1862722/4187806/LONGi_new_Logo.jpg

FONTE LONGi

