LONGi encerra o ano com sua participação no Latam Future Energy Southern Cone Renewable Summit

SANTIAGO, Chile, 1 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A LONGi participou como Patrocinadora Prata na última edição do ano do Latam Future Energy Southern Cone Renewable Summit, o evento-chave para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Cone Sul. O congresso de líderes do setor de energía renovável, organizado por Energía Estratégica e Invest in Latam, chegou a Santiago como o encontro ideal para abordar as novas tendências, perspectivas e estratégias para acelerar a transição energética da região.

No painel intitulado "Tendências para o desenvolvimento de projetos de energias renováveis no Cone Sul", Lucas Ponce mencionou que a LONGi, por meio de seus produtos e soluções, não se concentram apenas em proporcionar o melhor em termos de inovação tecnológica, mas também trabalha intensamente para reduzir os custos de produção, conseguindo obter preços competitivos no mercado e, assim, aumentar a acessibilidade à tecnología solar e o alcance da equidade energética global. "Devemos continuar promovendo a implementação de energias renováveis cada vez mais limpas; é por isso que consideramos que a energia sustentável combinada com o hidrogênio verde é a melhor solução para alcançar a neutralidade de carbono", afirmou Ponce.

Durante o evento, a empresa apresentou o seu módulo Hi-MO 7, que, com a sua tecnologia de células HPDC aprimorada, adotando conexões altas e baixas, juntamente com uma excelente passivação de toda a área, melhora significativamente o aproveitamento da luz e torna-se um produto ideal para projetos de grande escala. Para o ano de 2024, a LONGi compromete-se a seguir liderando as tendências e mudanças no mercado, contribuindo significativamente por meio da inovação contínua, apoio e assessoria profissional, no caminho em direção à transformação e diversificação da matriz energética da região.

Sobre a LONGi

Desde sua fundação em 2000, a LONGi está comprometida em ser a principal empresa de tecnologia solar do mundo, focando na criação de valor orientada pelo cliente para a transformação completa de cenários de energia.

Sob sua missão de 'tirar o melhor proveito da energia solar para construir um mundo verde', a LONGi se dedicou à inovação tecnológica e estabeleceu cinco setores de negócios, abrangendo células e módulos de wafer de silício mono, soluções solares distribuídas comerciais e industriais, soluções de energia verde e equipamentos de hidrogênio. A empresa aprimorou suas capacidades para fornecer energia verde e, mais recentemente, também abraçou produtos e soluções de hidrogênio verde para apoiar o desenvolvimento global de zero carbono.

