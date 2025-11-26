LONGi entre sur le marché du stockage de l'énergie et redéfinit les normes de l'industrie avec « Ultimate Safety » (sécurité ultime)

Lors du lancement, Dennis She, vice-président de LONGi, a présenté le cadre énergétique du « Triangle de stabilité », axé sur l'énergie solaire, le stockage de l'énergie et l'hydrogène. « Le solaire est le créateur d'énergie propre, le stockage de l'énergie est le stabilisateur du système électrique et l'hydrogène est le régulateur qui équilibre le tout. La synergie de ces trois éléments permettra de mettre en place un système énergétique sans carbone véritablement répandu, très résistant et abordable », a déclaré M. She.

Actuellement, LONGi possède des technologies de pointe dans les domaines de l'énergie photovoltaïque et de l'hydrogène . Cette expansion dans le domaine du stockage de l'énergie signifie un nouveau renforcement de la structure stratégique de LONGi, formant une boucle fermée sur l'ensemble de la chaîne de valeur « solaire-stockage-hydrogène ».

Une nouvelle approche de la « Ultimate Safety » : Repenser la logique de la concurrence dans le domaine du stockage de l'énergie

« Le stade de développement actuel de l'industrie du stockage de l'énergie est très similaire aux premiers jours de l'énergie solaire : une croissance rapide motivée par la confiance, mais aussi une concurrence désordonnée. La dimension future de la concurrence dans le domaine du stockage de l'énergie est passée de la "possession de la technologie" à la "fiabilité de la valeur », a souligné Dennis She. « La sécurité, la fiabilité et la stabilité sont les critères de mesure des solutions de stockage de l'énergie et constituent également la pierre angulaire pour gagner la confiance à long terme du marché et des clients », a souligné .

Pour maintenir la proposition de valeur « Ultimate Safety », LONGi a choisi de s'engager dans une collaboration approfondie avec PotisEdge, un expert en matière de sécurité du stockage de l'énergie. En adhérant à une architecture technique à trois piliers (sécurité intrinsèque, défense active et alerte précoce intelligente) et grâce à son système de stockage d'énergie « 5S » entièrement développé par ses soins avec des conceptions BMS et iCCS uniques, PotisEdge a maintenu un record de sécurité de « zéro incident d'emballement thermique » sur plus de 12 GWh de systèmes cumulés de stockage d'énergie et de batteries d'alimentation au cours de la dernière décennie. Cela permettra d'apporter un soutien technique solide aux solutions de stockage d'énergie de LONGi.

Création du premier centre d'innovation en matière de technologie de stockage solaire en Europe

LONGi a annoncé la création de son premier centre d'innovation technologique en matière de stockage solaire (centre d'excellence) en Europe. Ce centre intégrera des fonctions essentielles telles que le conseil en matière de projets , la formation technique, l'assistance O&M et les services de pièces détachées, afin d'offrir aux clients européens des services professionnels localisés, rapides et couvrant l'ensemble du cycle de vie.

Le besoin urgent de l'Europe en matière de transition énergétique et ses mécanismes de marché matures constituent une plateforme idéale pour la mise en œuvre de solutions intégrées « solaire-stockage-hydrogène », a déclaré M. She. La solution de stockage d'énergie LONGi sera d'abord déployée sur des marchés clés tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, afin d'aider les services publics et les compagnies d'électricité à mettre en place des systèmes d'énergie propre plus intelligents et plus efficaces.

