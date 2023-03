LONGi está mais uma vez na lista BNEF Tier 1 com seus módulos fotovoltaicos no primeiro trimestre de 2023

XI'AN, China, 21 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A LONGi, líder mundial em tecnologia solar, foi reintegrada à lista da Bloomberg New Energy Finance (BNEF) de fabricantes de módulos fotovoltaicos (PV) em conformidade com Tier 1 a partir do primeiro trimestre de 2023, graças a seu desempenho comercial estável, forte capacidade bancária e produtos altamente eficientes e confiáveis da série Hi-MO.

A classificação de fornecedores de fabricação de módulos PV, implementada pela BNEF, é um dos sistemas de classificação mais conhecidos e acreditados no mundo, onde são avaliadas múltiplas dimensões, tais como garantia de qualidade do produto, licitação de projetos pelos governos e apoio ao financiamento bancário.

A seleção do primeiro nível de fabricantes é considerada a mais rigorosa, pois os fornecedores devem demonstrar sua capacidade de fornecer módulos de fabricação e marca própria para pelo menos seis projetos, obtendo financiamento em pelo menos seis bancos comerciais diferentes.

Devido a seu rigoroso processo de seleção, o BNEF Tier 1 é freqüentemente utilizado como uma referência justa, objetiva e altamente confiável para atrair investimentos em projetos fotovoltaicos em todo o mundo.

Ao longo dos anos, a LONGi tem se concentrado em fornecer aos usuários globais produtos fotovoltaicos com excelente LCOE e soluções de energia verde que geram maior valor. Em novembro de 2022, a LONGi estabeleceu um recorde mundial em termos de eficiência, alcançando 26,81% para suas células solares de monosilício HJT. Apenas um mês depois, a LONGi estabeleceu recordes mundiais de eficiência em sua célula de 26,56% para células HJT do tipo P e 26,09% para células HJT sem índio.

Até agora, as remessas mundiais de módulos LONGi Hi-MO ultrapassaram 100GW. Além disso, a LONGi lançou o primeiro padrão de ciclo de vida de produtos da indústria "LONGi Lifecycle Quality", que visa fornecer garantias sólidas de geração de valor a longo prazo para seus clientes globais.

No futuro, a LONGi continuará a oferecer melhores produtos e tecnologias fotovoltaicas para atender às necessidades dos clientes em vários cenários, ao mesmo tempo em que oferece valor a longo prazo a seus parceiros.

Sobre LONGi

Fundada em 2000, a LONGi está comprometida em ser a empresa líder mundial em tecnologia solar, focando na criação de valor orientado ao cliente para a transformação total do cenário energético.

Sob sua missão de 'fazer o melhor da energia solar para construir um mundo verde', a LONGi se dedicou à inovação tecnológica e estabeleceu cinco setores de negócios, abrangendo células e módulos de wafers de mono silício, soluções solares distribuídas comerciais e industriais, soluções de energia verde e equipamentos de hidrogênio. A empresa aperfeiçoou suas capacidades para fornecer energia verde e, mais recentemente, também adotou produtos e soluções de hidrogênio verde para apoiar o desenvolvimento global de carbono zero. www.longi.com/br

