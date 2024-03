LONGi et Ferroglobe annoncent un accord à long terme sur le silicium

XI'AN, Chine, 11 mars 2024 /PRNewswire/ -- LONGi, la première société de technologie solaire au monde, et Ferroglobe PLC, leader mondial de la production de silicium métal et de ferro-alliages, sont heureux d'annoncer avoir conclu un accord d'approvisionnement à long terme entré en vigueur au 1er janvier 2024.

Cet accord consolide le partenariat entre les deux entreprises et ouvre la voie à une collaboration encore plus forte à l'avenir. Selon les termes de l'accord, Ferroglobe fournira du quartzite de haute qualité et du silicium de qualité métallurgique (MGS) à LONGi pour soutenir sa stratégie visant à augmenter les achats auprès des principaux fournisseurs occidentaux de matériaux en silicium.

Ce partenariat stratégique reflète l'engagement commun des deux entreprises dans leurs domaines respectifs en faveur de l'excellence opérationnelle et de la traçabilité, qu'il s'agisse du quartzite ou des panneaux solaires.

LONGi dispose d'installations de fabrication et de bureaux de vente dans plus de 150 pays et régions du monde. La société adhère au concept de « Solar for Solar » et espère établir des relations de coopération à long terme avec d'autres excellentes entreprises étrangères.

« Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat à long terme avec Ferroglobe », a déclaré Tian Ye, vice-président de LONGi. LONGi est une entreprise technologique mondiale, et sa chaîne d'approvisionnement est également en cours de mondialisation. Cette décision stratégique nous permettra de fournir à nos clients et partenaires de confiance les produits solaires fiables, à haut rendement et respectueux de l'environnement de LONGi dans le monde entier. »

LONGi s'engage à être la première société de technologie solaire au monde, en se concentrant sur la création de valeur axée vers le client pour un scénario de transformation énergétique complète et en se donnant pour mission de « tirer le meilleur parti de l'énergie solaire pour construire un monde vert ». www.longi.com

Ferroglobe PLC (NASDAQ: GSM) est l'un des principaux producteurs mondiaux de silicium métal et de ferro-alliages à base de silicium et de manganèse au service d'une clientèle mondiale sur des marchés finaux dynamiques et en forte croissance, tels que le solaire, l'automobile, les produits de consommation, la construction et l'énergie. www.ferroglobe.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1606520/LONGi_Logo.jpg