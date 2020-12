LONGi fornece 273 MW de seus módulos solares para a maior usina solar do Sudeste Asiático, Fase I do Projeto Xuan Thien Ea Sup em Dak Lak, Vietnã

XI'AN, China, 30 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- LONGi, o líder mundial em tecnologia solar com sede em Xi'an, China, tem o prazer de anunciar que ofereceu com sucesso seus módulos Hi-MO Série 4 para a maior usina solar do Sudeste Asiático, Fase I do Projeto Xuan Thien Ea Sup em Dak Lak, Vietnã. Inaugurada pelo Grupo Xuan Thien em 15 de novembro de 2020, a usina solar em larga escala de 600 MWac / 831 MWp tem uma produção de eletricidade estimada de 1,5 bilhão de kWh por ano.

Com quase 2 milhões de painéis solares, estação transformadora de 500 kV / 1.200 MVA e 22,2 km de linha de 500 kV, esta é até agora a maior usina de energia solar do Sudeste Asiático. A usina, que foi montada a um custo estimado de 20.000 bilhões de dong, foi inaugurada cinco meses antes da data programada de conclusão devido aos esforços conjuntos dos desenvolvedores, parceiros de logística e fornecedores de equipamentos, incluindo o LONGi. A construção dessa usina começou em abril de 2020 e o LONGi assinou um contrato para fornecer 273 MW de seus módulos a serem usados no projeto, em maio de 2020. O LONGi concluiu a entrega muito antes do prazo.

Numerosos projetos para construir grandes instalações de energia solar estão em andamento no Vietnã, à medida que o país trabalha para suprir sua antecipada escassez de energia com energia verde. A província de Dak Lak, localizada nas Terras Altas do Centro do Vietnã, é abençoada com muito sol e abundante terra ociosa - é altamente adequada para geração de energia solar. O Grupo Xuan Thien, portanto, planeja aumentar a capacidade dessa usina para 2.000 MWac / 2.800 MWp até o início de 2022, fornecendo cerca de 5 bilhões de kWh por ano para o sistema elétrico nacional.

Dennis She, vice-presidente sênior da LONGi Solar, comentou: "Estamos orgulhosos e empolgados de fazer parte deste grande projeto do Grupo Xuan Thien, oferecendo nossas confiáveis inovações monocristalinas. O LONGi acredita que as inovações tecnológicas impulsionarão ainda mais a otimização de custos de energia solar, permitindo-nos conduzir uma mudança dramática no cenário regional de energia por meio de mais parcerias."

Este projeto marcante indica a ambição compartilhada do LONGi em relação à sustentabilidade do mercado do Sudeste Asiático em expansão. Como um dos fabricantes mundiais de energia solar Tier 1, o LONGi juntou-se às três iniciativas de RE do Climate Group: RE100, EV100 e EP100, como parte de sua responsabilidade corporativa verde na ação climática global. Seguindo em frente, o LONGi busca promover a transição energética global com parceiros e clientes globais, fornecendo seus módulos solares monocristalinos de alta eficiência em todo o mundo.

Sobre o LONGi

O LONGi, com sede em Xi'an, na China, concentra-se na fabricação de produtos fotovoltaicos e no fornecimento de soluções de tecnologia de energia solar. Suas linhas de produtos abrangem desde wafers, células, módulos e equipamentos de energia solar fotovoltaica até sistemas de energia solar. O Grupo LONGi passou a ser uma empresa global com ativos de aproximadamente US$ 8,38 bilhões e mais de US$ 4,65 bilhões em receitas anuais em 2019.

