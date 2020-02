LONGi fortalece presença no México com 191 MW em usina FV Pachamama

A usina fotovoltaica Pachamama é atualmente o maior projeto de novas energias das Américas, a cargo da PowerChina HuaDong Engineering Corporation – a contratada para engenharia, construção e gestão e compras de equipamentos (EPC, em inglês) do projeto. A implementação de 191 MW de módulos monocristalinos da LONGi reconhece o desempenho e a confiabilidade dos produtos da LONGi no México. O projeto é também um importante avanço da PowerChina e da LONGi naquele país e um marco no desenvolvimento de energias renováveis na América Latina.

Com base em entendimento mútuo e experiências anteriores de parcerias com a LONGi, a Neoen entrou no projeto com forte reconhecimento da qualidade dos produtos, desempenho e bancabilidade financeira da LONGi. As entregas dos módulos foram concluídas antecipadamente, garantindo, assim, que o projeto se mantivesse conectado com a rede de acordo com o cronograma.

A indústria FV da América Latina reconhece as vantagens da alta potência, alto desempenho e baixo custo nivelado de energia (LCOE) dos produtos de qualidade, aplicando-os, nos últimos anos, em plantas terrestres de larga escala. No ambiente de alta irradiação da região, os módulos da LONGi apresentaram desempenho excelente e se tornaram uma escolha de confiança dos investidores.

A usina fotovoltaica de Pachamama vai fornecer uma transmissão estável de energia limpa e sustentável para os locais, estimular o emprego e promover a otimização da estrutura de energia do México. A LONGi, como a empresa de energia solar com maior valor de mercado do mundo, continuará a trazer altos retornos de investimento para clientes e parceiros, através de produtos e tecnologias inovadores, e promoverá o desenvolvimento sustentável de energia renovável na América Latina.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1095604/LONGi_Mexico_power_plant.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpg

FONTE LONGi Solar

SOURCE LONGi Solar