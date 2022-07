LONGi franchit le cap des 30 GW de modules Hi-MO 5 expédiés

Depuis le tout premier module Hi-MO 5 sorti de la ligne de production jusqu'aux étapes successives d'un total de livraisons cumulées de 10 GW, 20 GW et maintenant 30 GW, LONGi s'est engagé à proposer les produits les plus fiables sur le marché afin de fournir des solutions à haut rendement pour le développement d'un « nouveau système électrique ».

De Hi-MO 1 à Hi-MO 5, de ses débuts dans le domaine des modules jusqu'à figurer en tête des expéditions, LONGi est resté concentré sur la valeur du client et l'innovation technologique et continue d'être à l'avant-garde des percées industrielles afin d'atteindre, avec ses clients et partenaires mondiaux, l'objectif ultime de la neutralité carbone.

Bilan d'étape du module Hi-MO 5 de LONGi :

29 juin 2020 : lancement du produit Hi-MO 5 ;

8 août 2020 : présentation du module au SNEC de Shanghai ;

; 8 septembre 2020 : le premier module Hi-MO 5 sort de la chaîne de production ;

15 septembre 2020 : signature du premier contrat de livraison ;

28 avril 2021 : récompensé au congrès solaire TÜV Rheinland « All Quality Matters » ;

21 juillet 2021 : récompensé par un prix à Intersolar Europe ;

5 novembre 2021 : les expéditions mondiales dépassent les 10 GW ;

27 avril 2022 : les expéditions mondiales dépassent les 20 GW ;

15 juillet 2022 : les expéditions mondiales dépassent 30 GW ;

À propos de LONGi

Fondée en 2000, LONGi s'est engagée à être la première société de technologie solaire au monde, en se concentrant sur la création de valeur axée vers le client pour un scénario de transformation énergétique complète.

Dans le cadre de sa mission « Utilisation de l'énergie solaire, construction d'un monde vert » et de sa philosophie de marque « Leadership technologique ferme et fiable », LONGi s'est consacrée à l'innovation technologique et a établi cinq secteurs d'activité, couvrant les plaquettes, cellules et modules de silicium, la distribution de solutions solaires commerciales et industrielles, les solutions d'énergie verte et les équipements à hydrogène. La société a affiné ses capacités à fournir de l'énergie verte et a, de manière plus récente, également adopté des produits et solutions d'hydrogène vert pour soutenir le développement mondial zéro carbone. www.longi.com/en

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1862698/Hi_MO_5_30_GW.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1862722/LONGi_new_Logo.jpg

SOURCE LONGi