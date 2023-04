LONGi Hydrogen gana la licitación para el mayor proyecto de demostración de amoníaco ecológico del mundo

XI'AN, China, 21 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Jilin Electric Power Co., Ltd. anunció que LONGi Hydrogen Energy ganó la licitación para el proyecto "Da'an Wind and Solar Green Hydrogen Synthesis Ammonia Integration Demonstration" para un total de 15 conjuntos de 1000Nm³/h de sistema de producción de hidrógeno de agua electrolítica.

Imagen: Renders del proyecto integrado de demostración de producción ecológica de hidrógeno y amoníaco a partir de energía eólica y solar de Jilin Electric Power Co., Ltd. en Da'an. Fuente: Jilin Electric Power Co., Ltd. Imagen: Esquema general del proyecto integrado de demostración de producción ecológica de hidrógeno y amoníaco a partir de energía eólica y solar de Jilin Electric Power Co. Fuente: Jilin Electric Power Co., Ltd.

El 26 de octubre de 2022, la Acción "Hydrogen Energy Promotes Jilin" y las actividades de lanzamiento del proyecto "Da'an Wind and Solar Green Hydrogen Synthesis Ammonia Integration Demonstration" se llevaron a cabo en el parque de la industria química de energía limpia en el oeste de Jilin (denominado como "Proyecto Da'an").

State Power Investment Corporation (SPIC) y Jilin Electric Power Co., Ltd. se adhieren a la práctica innovadora de garantizar la seguridad energética nacional, avanzar ordenadamente en el objetivo de neutralidad de carbono y acelerar el desarrollo a gran escala y de alta calidad de las industrias emergentes, construyendo así el camino para la nueva era de generación de energía por medio del hidrógeno y la transición energética sostenible.

El proyecto Da'an está diseñado de acuerdo con la "nueva idea de un sistema de hidrógeno verde" de "consumo de hidrógeno verde de electricidad verde, consumo de amoníaco verde de hidrógeno verde, e integración de fuente-red-carga-almacenamiento". La inversión total del proyecto asciende a $0.92.000 millones, y el lugar de construcción está situado al oeste del parque industrial químico de energía limpia de Jilin (Da'an). El proyecto construirá una capacidad total instalada de 800MW de energía eólica y solar, una nueva estación de refuerzo de 220 kV, que soportará un almacenamiento de energía de 40MW/80MWh, y una nueva planta híbrida de producción de hidrógeno de 46.000 Nm³/h (50 conjuntos de sistemas de producción de hidrógeno PEM, 39 conjuntos de sistemas de producción de hidrógeno alcalino), 60.000 Nm³ de almacenamiento de hidrógeno y 180.000 toneladas de planta de amoníaco sintético, con una reducción previa de las emisiones de CO₂ de 650.000 toneladas/año.

El proyecto no sólo pretende abrir toda la cadena industrial de la energía de hidrógeno y promover la construcción de un nuevo sistema energético, sino que también ha logrado conseguir seis tecnologías número uno en China y tres tecnologías de vanguardia en todo el mundo. Además, ha sido catalogado como proyecto clave en 2022 por la provincia de Jilin y reconocido por la SPIC como proyecto de referencia en la industria de conversión de energía.

Como proveedor de electrolizadores y soluciones de hidrógeno ecológico a gran escala, LONGi Hydrogen completó con éxito el envío del primer proyecto de demostración de refinado y química sostenible de 10.000 toneladas, denominado como "Sinopec", en 2022. El nivel tecnológico del producto y las capacidades de entrega han obtenido la validación inicial del mercado.

Hasta octubre de 2022, el proyecto Da'an es el mayor proyecto ecológico de amoníaco sintético del mundo, teniendo en cuenta que este año, se han puesto en marcha aproximadamente 39 conjuntos del proyecto de amoníaco sintético de 1000Nm³. La licitación se divide en cuatro secciones, y LONGi Hydrogen ganó 15 conjuntos de 1000Nm³/h sistema de producción de hidrógeno de agua electrolítica, con una cuota de mercado del 38,5%, ocupando el primer lugar en la licitación.

LONGi Hydrogen ha llevado a cabo durante varios meses la investigación y demostración en el proyecto Da'an, y ha propuesto soluciones técnicas de producto adecuadas para los escenarios de producción de hidrógeno a partir de energías renovables y aplicaciones de amoníaco sintético en terminales:

En primer lugar, proporcionar 15 conjuntos de productos con certificación internacional de seguridad del sistema y consumo de energía para la producción de hidrógeno híbrido fuera de la red. Tres conjuntos de sistemas de producción de hidrógeno 4 a 1 se utilizan para la síntesis flexible de amoníaco (cada cuatro electrolizadores de 1000Nm³/h corresponden a un patín de separación gas-líquido, y la capacidad de producción de hidrógeno del sistema alcanza los 4000Nm³/h), y 3 conjuntos de sistemas de producción de hidrógeno electrolítico 1 a 1 se utilizan para la microrred de CC.

En segundo lugar, proporcionar la tecnología más avanzada para la producción de hidrógeno sin conexión a la red. Lograr la combinación perfecta de alta densidad de corriente y alta producción de hidrógeno, optimizar la estructura del bastidor de separación gas-líquido para hacerlo más compacto y reducir eficazmente la inversión en el sistema.

En tercer lugar, proporcionar equipos de apoyo y soluciones para la producción de hidrógeno flexible de nueva energía. El producto tiene una amplia gama de capacidades de ajuste, y es compatible con fuentes de alimentación IGBT y fuentes de alimentación de tiristores al mismo tiempo. También tiene una velocidad de regulación de potencia rápida, que puede satisfacer perfectamente las necesidades de ajuste de la producción de hidrógeno eólico-solar a gran escala en condiciones fluctuantes.

En el proceso de desarrollo, LONGi Hydrogen seguirá adhiriéndose al concepto de diseño "seguro, confiable, eficiente y de valor añadido", aumentará continuamente la inversión en I+D científico y tecnológico, promoverá activamente la innovación tecnológica y de productos, y se centrará en mejorar las capacidades de automatización de equipos para crear una industria química más digital e inteligente. La planta suministra sus clientes en todo el mundo electrolizadores y soluciones de hidrógeno ecológico basadas en energía sostenible. Según BNEF, la capacidad de producción de energía de hidrógeno de LONGi (1,5GW) alcanzó el primer puesto a nivel mundial en 2022, y está previsto que alcance los 5-10GW a finales de 2025, proporcionando garantías confiables de entrega de valor añadido para proyectos de hidrógeno ecológico a gran escala en todo el mundo.

Sobre LONGi Hydrogen

LONGi Hydrogen, fundada en marzo de 2021, es una filial de LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. La empresa pretende convertirse en líder mundial en tecnología de equipos de hidrógeno. En la actualidad, el principal ámbito de negocio de LONGi Hydrogen abarca la fabricación de equipos de producción de hidrógeno por electrólisis del agua y la solución del sistema mediante energías renovables.

Sobre LONGi

Fundada en el año 2000, LONGi se ha propuesto ser la empresa de tecnología solar líder en el mundo, enfocada en la creación de valor orientada al cliente para lograr la transformación energética para todos los escenarios.

Con la misión de "Aprovechar lo mejor de la energía solar para construir un mundo sostenible", LONGi se ha dedicado a la innovación tecnológica y ha establecido cinco líneas de negocio, que abarcan las obleas, las celdas y módulos de monosilicio, las soluciones de generación distribuida para uso comercial e industrial, las soluciones de energía verde y los equipos de hidrógeno. La empresa ha perfeccionado sus capacidades para proporcionar energía renovable y, más recientemente, también ha adoptado productos y soluciones de hidrógeno verde para alcanzar un crecimiento global sin emisiones de carbono. www.longi.com/en

