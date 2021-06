LONGi lança os módulos bifaciais N-Type TOPCon Hi-MO n na SNEC 2021

O Hi-MO N mantém o tamanho ideal da célula de 182mm e o tamanho do módulo em 72c e adota a técnica HPC proprietária da LONGi com base no tipo N TOPCon (Célula de alto desempenho com contato passivado híbrido). A eficiência de conversão é de até 22,3% e a potência atinge 570W em produção em massa. Desenvolvidos para oferecer um alto valor agregado e LCOE mais baixo para usinas FOTOVOLTAICAS no setor de utility scale, Espera-se que o Hi-MO N seja o principal produto liderando um avanço industrial em eficiência dos módulos e rendimento energético.

De seu compromisso com a tecnologia monocristalina de silício até amplas aplicações da tecnologia PERC monocristalina à base de silício, abrangendo tecnologia bifacial do tipo P para padrões de wafer M6 e M10, cada um dos avanços da LONGi baseia-se na valorização máxima do setor e na redução do LCOE. As tecnologias da LONGi têm acelerado a indústria FOTOVOLTAICA. Hi-MO N, o recém-revelado módulo TOPCon, é a mais recente obra-prima da inovação contínua da LONGi, que oferece desempenho aprimorado sem precedentes.

Com a técnica HPC LONGi baseada TOPCon N-Type, o Hi-MO N pode atingir um ganho bifacial maior, melhor coeficiente de temperatura e performance com baixa irradiação, menor temperatura de trabalho, melhor desempenho de LID e PID. O rendimento de energia é 2% a 3% maior do que os módulos bifaciais do tipo P convencionais.

Em conjunto com os danos à célula "Zero" e a tecnologia de soldagem inteligente proprietária da LONGi, o Hi MO N livre de PID sob irradiação. A degradação do ano inicial é inferior a 1% e a degradação linear é inferior a 0,4% (a degradação de produtos convencionais semelhantes é cerca de 2% em seu ano inicial, e a degradação linear é de aproximadamente 0,45% por ano). Calculada em um ciclo de vida de 30 anos, a eficiência de conversão dos módulos Hi-MO N será 2,45% maior do que a de outros produtos convencionais no mercado.

Além do alto rendimento energético e da baixa degradação induzida pela luz, o Hi-MO N também se mostra eficiente na redução de custos de BOS devido à sua maior eficiência de módulo. O módulo de 182mm pode minimizar os custos associados a armazenamento, cabos, inversores e mão de obra. Sua alta eficiência de conversão de 22,3% pode aumentar a capacidade instalada em mais de 3,5% em áreas de espaço limitado e reduzir os custos de BOS, bem como os custos de equipamentos AC, operações e manutenção durante todo o ciclo de vida das usinas elétricas.

O rendimento energético e a economia financeira do sistema durante o ciclo de vida do Hi-MO N proporcionam benefícios mais elevados para os clientes, quando comparados com os principais módulos bifaciais do tipo P no mercado.

Com o lançamento do Hi-MO N, o portfólio da LONGi agora inclui o "Hi-MO N", "Hi-MO 5" e as famílias de produtos "Hi-MO 4". O Hi-MO 4 é adequado para regiões montanhosas e áreas onde o manuseio de módulos pode ser difícil. O Hi-MO 5 é o produto certo para usinas de porte ultra-grande. O Hi-MO N é mais adequado em aplicações em superfícies com reflexões altas, alta temperatura, terreno limitado e altos custos de mão de obra.

