LONGi mantém a classificação AAA no ranking de bancabilidade da PV ModuleTech

XI'AN, China, 1 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A LONGi mantem sua classificação AAA no mais recente relatório de bancabilidade do PV ModuleTech, destacando a consistência contínua da empresa em desempenho e estabilidade financeira.

A LONGi alcançou sua 15ª classificação AAA consecutiva, o que reflete a confiança depositada tanto pelos mercados financeiros domésticos quanto internacionais, instituições de terceiros e a indústria fotovoltaica como um todo na robustez da empresa.

O relatório realiza, a cada edição, uma análise abrangente e comparativa dos fabricantes de módulos solares, com base em suas respectivas capacidade e eficiência na produção (cadeia de valor, produção, envio de módulos, despesas de capital e investimento em pesquisa e desenvolvimento) e corresponde aspectos financeiros (fluxo de caixa, dívida, valoração, lucratividade e faturamento).

Como líder global em tecnologia solar, a LONGi mantem seu foco na criação de valor para os clientes ao longo dos anos, reduzindo consistentemente o custo nivelado da eletricidade (LCOE) por meio de pesquisa e desenvolvimento e inovação.

Recentemente, a empresa atualizou a marca de seus produtos distribuídos, denominados Hi-MO X6, reforçando seu compromisso com a melhoria da experiência do usuário em escala global. O Hi-MO X6, que se baseia na tecnologia de células HPBC de alta eficiência com um design sem barras de barramento frontal, otimiza a utilização da luz incidente, reduz as perdas ópticas, melhora a eficiência de conversão e, como resultado, otimiza o LCOE. A versão padrão da célula HPBC atingiu uma eficiência notável de 25,5%, enquanto a eficiência da célula HPBC+ ultrapassou 25,8%. Equipado com essa tecnologia avançada, o Hi-MO X6 apresenta um aprimoramento de desempenho de geração de energia de 6% a 10% em comparação com módulos tradicionais. Além disso, com uma eficiência máxima de 23,3%, o produto estabelece um novo padrão de valor no mercado global de distribuição.

A LONGi continua comprometida em impulsionar inovações futuras e oferecer soluções de ponta e confiáveis para atender à crescente demanda mundial por energia.

Sobre a LONGi

Fundada em 2000, a LONGi é dedicada a ser a principal empresa de tecnologia solar do mundo, concentrando-se na criação de valor voltada para o cliente para uma transformação completa do cenário de energia. Sob a missão de "fazer o melhor uso da energia solar para construir um mundo mais verde", a LONGi tem se destacado na inovação tecnológica e estabelecido cinco setores de negócios, abrangendo wafers, células e módulos de silício mono, bem como soluções solares distribuídas comerciais e industriais, soluções de energia verde e equipamentos de hidrogênio. A empresa aprimorou suas capacidades para fornecer energia verde e, mais recentemente, aderiu a produtos e soluções de hidrogênio verde para apoiar o desenvolvimento global de zero emissões de carbono. Para mais informações, visite www.longi.com/br

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1862722/4375427/LONGi_new_Logo.jpg

FONTE LONGi

SOURCE LONGi