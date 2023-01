LONGi ocupa o primeiro lugar no PVBL 2022 das 100 maiores marcas mundiais de PV solar

SHANGHAI, China, 5 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Em Dezembro de 2022 o 7º Annual Century Photovoltaic Conference (CPC2022)e o 10º Global Photovoltaic Brand Rankings Announcement Ceremony (PVBL2022) foram realizados em Shanghai na China.

- LONGi está listada entre as 100 Melhores Empresas Globais fotovoltaicas de 2022 e selecionada como a Top PV Brand 2022, além de ganhar o Prêmio 2022 Global Brand Communication Award. (PRNewsfoto/LONGi)

LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. (LONGi) recebeu 5 prêmios no total por sua operação estável e desempenho confiável; a LONGi está listada no topo das 100 Principais Empresas Fotovoltaicas Globais de 2022, ocupa o primeiro lugar no ranking das 2022 Global Top 20 Module Brands também foi selecionada como uma das marcas 2022 Global Top 20 Photovoltaic, além de ganhar o 2022 Global Brand Communication Award.

Os padrões de avaliação da lista Global Top 100 Photovoltaic Company 2022 priorizam cinco indicadores de primeiro nível; dados de embarque, receita, pesquisa científica, influência e serviço, Vários outros indicadores secundários também são considerados, incluem planejamento de marca, reconhecimento da marca, reputação da marca, lealdade à marca, qualidade do produto, qualidade do serviço, publicidade e propaganda, responsabilidade social, influência industrial e influência social.

Sobre a LONGi

Fundada em 2000, a LONGi está comprometida em ser a empresa líder mundial em tecnologia solar, focando na criação de valor orientado ao cliente para a transformação total do cenário energético.

Sob sua missão de "fazer o melhor da energia solar para construir um mundo verde", a LONGi se dedicou à inovação tecnológica e estabeleceu cinco setores de negócios, abrangendo células e módulos de wafers de mono silício, soluções solares distribuídas comerciais e industriais, soluções de energia verde e equipamentos de hidrogênio. A empresa aperfeiçoou suas capacidades para fornecer energia verde e, mais recentemente, também adotou produtos e soluções de hidrogênio verde para apoiar o desenvolvimento global de carbono zero. www.longi.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1977988/image_821075_12832099.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1862722/LONGi_new_Logo.jpg

FONTE LONGi

SOURCE LONGi