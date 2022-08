LONGi participa da Intersolar South America 2022, colaborando com a indústria no início da era terawatt

SÃO PAULO, 30 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- O maior evento da América Latina, contou com a presença de mais de 380 expositores e esperava mais de 35.000 visitantes.

Um dos principais destaques no LONGi foi sua linha de módulos desenhanda para diferentes cenários de aplicação. Começando pelos módulos de 54 e 66 células que oferecem maior flexibilidade, maior potência e um menor custo e são focados em geração distribuída para instalações residenciais e comerciais além do módulos Hi-MO5 (72 células) considerado o produto ideal em termos de tamanho, compatibilidade e alta confiabilidade no ciclo de vida, sendo ideal tanto para utility scale quanto para o mercado de GD.

Outro destaque apresentado em São Paulo foi a solução da empresa para geração de hidrogênio movida a energia solar, envolvendo a integração de um processo de produção de hidrogênio verde utilizando a energia solar como fonte primária de energia, bem como a tecnologia e equipamentos relacionados ao hidrogênio.

A Intersolar South America apresenta anualmente a oportunidade de conectar diversas partes da cadeia industrial e aproximar clientes e parceiros da região. A LONGi está totalmente comprometida em iniciar a era terawatt com seus parceiros locais e em contribuir para as metas de transição energética e de neutralidade de carbono de todos os países da América do Sul.

Sobre a LONGi

Fundada em 2000, a LONGi é uma empresa comprometida em ser a empresa líder mundial em tecnologia solar, focando na criação de valor orientado ao cliente para a transformação total do cenário energético.

Sob sua missão de 'Utilizar a Energia Solar, Construindo um Mundo Verde' e a filosofia da marca 'Steadfast and Reliable Technology Leadership', a LONGi se dedicou à inovação tecnológica e estabeleceu cinco setores de negócios, abrangendo wafers de mono silício, células e módulos, soluções solares distribuídas comerciais e industriais, soluções de energia verde e equipamentos de hidrogênio. A empresa aperfeiçoou suas competências para fornecer energia verde e, mais recentemente, também adotou produtos e soluções de hidrogênio verde para apoiar o desenvolvimento global de carbono zero. www.longi.com/en

FONTE LONGi

