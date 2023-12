LONGi participou como Patrocinadora no Encontro Nacional ABSOLAR 2023

SÃO PAULO, 21 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A LONGi, líder global na indústria de energia solar, patrocinou o 3º Encontro Nacional ABSOLAR, realizado nos dias 5 e 6 de dezembro no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo, Brasil. O evento, organizado pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), reuniu profissionais, especialistas e líderes do setor solar para discutir os avanços mais recentes, desafios e oportunidades no cenário de energia renovável do Brasil.

A LONGi, conhecida por seu compromisso com a excelência, desempenhou um papel significativo como uma das patrocinadoras deste evento. A equipe de Geração Centralizada da empresa marcou presença no encontro, acompanhando de perto os desenvolvimentos e as últimas discussões sobre a energia solar no Brasil. Os participantes tiveram a oportunidade de explorar o espaço dedicado da LONGi, obtendo insights sobre a posição da empresa como líder em tecnologia de módulos solares.

O encontro de 2023, com o tema " Transição energética sustentável: a energia solar acelerando as transformações", destacou o papel crucial da energia solar para impulsionar mudanças sustentáveis no setor energético. A participação da LONGi no evento enfatizou ainda mais seu compromisso contínuo em avançar com a energia solar como componente vital da matriz energética do Brasil.

O Encontro Nacional ABSOLAR serve como catalisador para a colaboração, promovendo uma troca dinâmica de ideias entre profissionais do setor. O envolvimento da LONGi no evento está alinhado com sua missão de contribuir para o crescimento e desenvolvimento do setor de energia solar, abrindo caminho para um futuro mais limpo e sustentável.

Sobre a LONGi

Fundada em 2000, a LONGi se propôs a ser a empresa líder mundial em tecnologia solar, focada na criação de valor orientada para o cliente para alcançar a transformação energética em todos os cenários.

Com a missão de "Aproveitar o melhor da energia solar para construir um mundo sustentável", a LONGi dedicou-se à inovação tecnológica e estabeleceu cinco linhas de negócios, abrangendo wafers, células e módulos de silício monocristalino, soluções de geração distribuída para uso comercial e industrial, soluções de energia verde e equipamentos de hidrogênio. A empresa aprimorou suas capacidades para fornecer energia renovável e, mais recentemente, também adotou produtos e soluções de hidrogênio verde para alcançar um crescimento global sem emissões de carbono. www.longi.com/br/

