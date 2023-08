LONGi recebe aprovação da Science Based Target Initiative (SBTi) para metas de Redução de Emissões

XI'AN, China, 18 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A LONGi, empresa líder mundial em tecnologia solar, anunciou que suas metas de redução de emissões foram aprovadas pela iniciativa independente Science Based Targets (SBTi). Com a aprovação, a LONGi tornou-se uma das mais de 4.600 empresas em todo o mundo que aderiram ao SBTi e estabeleceram metas baseadas na ciência. Entre eles, a LONGi é a primeira empresa solar fotovoltaica chinesa que obteve a validação oficial.

O SBTi é uma parceria entre o CDP, o Pacto Global das Nações Unidas (UNGC), o World Resources Institute (WRI) e o World Wide Fund for Nature (WWF). A chamada à ação SBTi é um dos compromissos da We Mean Business Coalition. Ele impulsiona uma ação climática ambiciosa no setor privado, permitindo que as organizações definam metas de redução de emissões com base científica, destacando a competitividade e o senso de responsabilidade das empresas em termos de desenvolvimento sustentável e ESG.

A LONGi participou oficialmente do SBTi e se comprometeu a estabelecer uma meta de curto prazo em 2020. No ano seguinte, a empresa publicou as Ações Climáticas 2021 da LONGi delineando suas metas do SBTi: até 2030, as emissões de GEE (gases de efeito estufa) dentro do limite operacional está programado para reduzir em 60% em relação ao nível de 2020; as emissões de carbono da unidade de material de silício, célula e vidro serão reduzidas em pelo menos 20% em comparação com 2020. Este ano, a meta de curto prazo da LONGi foi aprovada pelo SBTi, alinhando-se com a meta de 1,5ºC no Acordo de Paris.

Em 2020, a LONGi também aderiu sucessivamente às iniciativas de RE100, EP100, EV100 e participou do SBTi, tornando-se a primeira empresa chinesa a aderir às quatro iniciativas globais juntas. De 2012 a 2022, a empresa produziu um total de 290 GW de produtos fotovoltaicos, gerando mais de 114 bilhões de kWh de eletricidade limpa. Quando calculado usando os Fatores de Emissão da Agência Internacional de Energia (IEA), o LONGi ajudou a evitar 536 milhões de toneladas de emissões de CO₂, equivalente a 1,46% das emissões globais de carbono relacionadas à energia em 2022.

"A aprovação do SBTi significa o reconhecimento global de nosso compromisso em lidar com a mudança climática e nos ajuda a continuar o trabalho de redução de emissões da cadeia de valor abrangente até o ano de 2030. A LONGi espera colaborar com outros parceiros para conduzir a transição global em direção à energia sustentável e realizar a harmonia entre a humanidade e o meio ambiente juntos." diz Talisman Huo, gerente geral do departamento de gerenciamento de marca da LONGi.

O recente relatório especial do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) enfatizou a necessidade urgente de limitar o aquecimento global a 1,5°C e atingir emissões líquidas zero até meados do século. Como líder global no setor renovável, a LONGi, com seus produtos de alta qualidade e influência de marca sustentável, conquistou o reconhecimento e a confiança de vários clientes em todo o mundo. Olhando para o futuro, a LONGi continuará a se concentrar na inovação tecnológica sustentável, criando produtos e soluções competitivas por meio de investimentos em P&D e, finalmente, alcançando a meta da transição energética global.

Sobre a LONGi

Fundada em 2000, a LONGi está empenhada em ser a empresa líder mundial em tecnologia solar, com foco na criação de valor orientada para o cliente para a transformação energética do cenário completo.

Sob sua missão de 'fazer o melhor da energia solar para construir um mundo verde', a LONGi se dedicou à inovação tecnológica e estabeleceu cinco setores de negócios, abrangendo células e módulos de pastilhas de silício mono, soluções solares distribuídas comerciais e industriais, soluções de energia verde e equipamentos de hidrogênio. A empresa aperfeiçoou suas capacidades para fornecer energia verde e, mais recentemente, também adotou produtos e soluções de hidrogênio verde para apoiar o desenvolvimento global de carbono zero. www.longi.com

