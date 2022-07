LONGi recebe o selo "Top Brand PV 2022" para o mercado latino-americano na feira Solar Power México 2022

A EUPD Research tem mais de 20 anos de experiência medindo e analisando o conhecimento de marcas do instalador e do cliente final dentro de seu estudo Global PV Installer Monitor e é reconhecida globalmente como o órgão de certificação líder para a indústria fotovoltaica.

A LONGi foi nomeada uma das principais marcas solares no México, Chile e América Latina, de acordo com os resultados de uma pesquisa abrangente realizada pela EUPD Research entre intermediários de mercado sobre o conhecimento da marca, satisfação, escolha do cliente e distribuição. A pesquisa foi realizada entre janeiro e fevereiro deste ano.

Gao Jun, Vice-Presidente Global de Vendas e Marketing da LONGi, disse que " a LONGi tem como objetivo desenvolver a tecnologia de módulos mais eficiente e continuar a fornecer grandes valores para parceiros em todo o mundo. É uma honra que os próprios distribuidores e instaladores de módulos, que estão em contato o tempo todo com diferentes marcas e produtos, tenham reconhecido a LONGi como uma marca confiável que está na mente dos consumidores no México, Chile e América Latina".

Sobre a LONGi

Fundada em 2000, a LONGi está comprometida em ser a empresa líder mundial em tecnologia solar, focando na criação de valor orientado ao cliente para a transformação total do cenário energético. Sob sua missão de "Utilizar Energia Solar Construindo um Mundo Verde" e a filosofia da marca 'Steadfast and Reliable Technology Leadership', a LONGi se dedicou à inovação tecnológica e estabeleceu cinco setores de negócios, abrangendo wafers de mono silício, células e módulos solares, soluções para geração distribuída comerciais e industriais, soluções de energia verde e equipamentos de hidrogênio. A empresa aperfeiçoou suas capacidades para fornecer energia verde e, mais recentemente, também adotou produtos e soluções de hidrogênio verde para apoiar o desenvolvimento global de carbono zero. www.longi.com/br/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1859273/Zertifikat_LONGi_Chile_Modules_2022.pdf

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1859276/Zertifikat_LONGi_LATAM_Modules_2022.pdf

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1859279/Zertifikat__LONGi_Mexico_Modules_2022.pdf

FONTE LONGi

