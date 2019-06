LONGi recebe prêmio High Achiever do RETC pelo excelente desempenho de seus módulos

O teste representou a primeira avaliação completa do desempenho de módulos por parte do RETC. Após as verificações, a LONGi atingiu "Alto Desempenho" nas categorias de confiabilidade, desempenho do produto e compromisso com a qualidade. O resultado confirmou a alta confiabilidade e o desempenho superior dos módulos monocristalinos da empresa.

O RETC tem credenciamento ISO 17025 pela A2LA, um laboratório afiliado à ILAC, e recebeu o status CBTL, o mais alto credenciamento do sistema IEC. Em suas instalações no estado de Nevada, a instituição conduz testes de resistência ao ar livre e de desempenho em longo prazo em condições climáticas típicas do deserto e do sudoeste dos Estados Unidos. Por sua vez, instalações nas Filipinas são usadas para testes em condições climáticas tropicais de alta temperatura e alta umidade.

"O relatório de teste divulgado pelo RETC ajudará todo o setor fotovoltaico a avaliar melhor os módulos com base nas propriedades confiáveis dos produtos, além da eficiência e do custo", observou Cherif Kedir, presidente e CEO do RETC. "Os módulos que forem aprovados neste teste proporcionarão aos clientes melhor proteção e maior valor por sua alta qualidade, confiabilidade e entrega pontual do produto."

Sobre o Renewable Energy Test Center

O Renewable Energy Test Center (RETC) é um dos principais laboratórios independentes de testes de certificação e engenharia de produtos fotovoltaicos e de energia renovável no mundo todo. Localizado na área da Baía de São Francisco, no coração do Vale do Silício, o RETC oferece suporte de engenharia inigualável em pesquisa, desenvolvimento, certificação e testes de campo para introdução acelerada de produtos e avaliações de viabilidade bancária.

FONTE LONGi Solar

