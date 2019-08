LONGi recebeu mais de 2 GW de pedidos para seu módulo Hi-MO4 com pastilhas M6 (166 mm), enfatizando necessidade por consistência em padrões

XI'AN, China, 28 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- "Até o final de 2020, a LONGi atualizará suas linhas de células e módulos existentes e os transformará para serem produzidos com pastilha de 166 mm. Novas linhas - como a linha de célula monocristalina de 5 GW em Yinchuan, serão projetadas para o tamanho de 166 mm desde o início", declarou Wang Yingge, diretor de marketing global da LONGi Solar. "Os registros de pedidos para os módulos Hi-MO4 da LONGi usando pastilhas de silício monocristalinas M6 excederam 2 GW. A produção em larga escala começará no terceiro trimestre de 2019."

O tamanho maior da pastilha aumenta a área exposta à luz, aumentado a energia e reduzindo o custo. "Equipamentos atuais de fatiamento e desenho de cristal são compatíveis com a pastilha de silício de tamanho 166 mm. Os custos do equipamento de produção para células e módulos são mais baixos e mais fáceis de serem atingidos. "Calculada por 'fluxo', a linha de produção usando a pastilha de 166 mm aumentará a capacidade em 13%, em comparação com o de tamanho de 156 mm", declarou o professor Shen Wenzhong, diretor do Instituto de Pesquisa de Energia Solar da Universidade Jiaotong de Xangai.

A LONGi anunciou o preço de sua pastilha de silício monocristalina M6 em maio de 2019 a 3,47 RMB/peça, que representa apenas uma diferença mínima de 0,4 RMB em comparação com sua pastilha M2. A compatibilidade das linhas de produção de pastilhas com M6 garantirão o suprimento em larga escala em 2019 reduzindo, portanto, o diferencial de preço a menos de 0,2 RMB, declarou Wang Yingge.

A LONGi é uma dos principais fabricantes de painéis solares da China, com uma cadeia de fornecimento monocristalino totalmente integrada verticalmente a partir de lingote de silício, pastilha e célula para módulo. As capacidades de célula e módulo da empresa atingirão 10 GW e 16 GW, respectivamente, até o final de 2019, e devem atingir 15 GW e 25 GW no final de 2020.

