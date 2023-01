LONGi se clasifica dentro de las 50 empresas más innovadoras del 2022 Forbes China Global News

SHANGHAI, 6 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- El 8 de diciembre, la Cumbre de Innovación 2022 de Forbes China se celebró con éxito en Shanghái. Con el tema de "Global Innovation Pionner", esta cumbre reúne a invitados de empresas e instituciones de inversión de renombre para discutir las nuevas tecnologías y tendencias de la innovación global en la nueva era. LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. fue seleccionada en la lista de "2022 Forbes China Most Innovative Companies" en virtud de su innovación científica y tecnológica en el campo de la nueva energía fotovoltaica.

Zhang Zhichen, Presidente de Forbes China, asistió al acto y pronunció un discurso de apertura. Afirmó que la innovación es el soporte estratégico para construir un sistema económico moderno y la fuerza motriz fundamental para promover el desarrollo empresarial. Forbes China se centrará siempre en la innovación, continuará haciendo un seguimiento de las empresas innovadoras y en crecimiento en todos los campos, y aportará la información más reciente en el campo de la innovación global.

La tasa de renovación de las empresas preseleccionadas este año superó el 50%, y se lograron más avances tecnológicos y visiones en fotovoltaica, almacenamiento de energía y baterías eléctricas, semiconductores, servicios de software, medicina y otros campos. La innovación de las empresas chinas radica en aprovechar las oportunidades y los mercados, y lanzar los productos adecuados en el momento oportuno, para aprovechar al máximo las ventajas de la innovación.

Con la reducción significativa del coste de la electricidad fotovoltaica, más países y regiones de todo el mundo, especialmente los países en desarrollo y los países y regiones menos desarrollados, pueden disfrutar de una energía limpia asequible. Hasta diciembre de 2021, LONGi ha proporcionado módulos fotovoltaicos y apoyo a proyectos de centrales eléctricas fotovoltaicas a más de 30 comunidades pobres de todo el mundo. Por ejemplo, a través de la generación de energía fotovoltaica, se impulsan bombas de agua para elevar el agua, de modo que las zonas desérticas alejadas de la red puedan satisfacer la demanda de riego y agua doméstica.

El 2 de noviembre de 2022, LONGi lanzó su producto de módulo fotovoltaico de nueva generación Hi-MO 6 en línea y fuera de línea, para hacer frente a la llegada de la "Era del Teravatio" mundial y acelerar la transformación energética. La serie Hi-MO 6 incluye cuatro líneas de producto -Explorer, Scientist, Guardian y Artist- todas ellas en el tamaño estándar M10 (182 mm) y disponibles en los tipos 72c, 66c, 60c y 54c. El atractivo estético del módulo evoca el estilo minimalista del diseño industrial moderno y complementa de forma natural una amplia variedad de escenarios de aplicación.

La reducción continua del coste nivelado de la energía (LCOE) es inseparable de la búsqueda constante de la eficiencia de conversión de las celdas solares. Desde 2021, LONGi ha batido 12 veces consecutivas el récord mundial de eficiencia de conversión de celdas solares múltiples. En la 16ª Exposición Internacional de Nuevas Energías de China (NEX 2022) en Xi'an, LONGi dio a conocer la noticia de que el equipo de investigación y desarrollo de la empresa había logrado un gran avance. Según el último informe de certificación del Instituto de Investigación de Energía Solar Hamelin (ISFH) de Alemania, la eficiencia de conversión de las celdas solares de hetero unión de silicio (HJT) desarrolladas de forma independiente por LONGi, alcanzó el 26,81%. Este es el último récord mundial desde que una empresa japonesa estableció un récord de eficiencia solar de silicio monocristalino del 26,7% en 2017.

Romper constantemente nuevos récords de eficiencia de celdas solares de silicio confirma la determinación de LONGi de centrarse continuamente en la investigación y el desarrollo de tecnología fotovoltaica y promover el progreso de la nueva industria energética. Desde 2012, LONGi ha invertido 16.000 millones en investigación y desarrollo, y ha obtenido más de 1.800 patentes. En julio de este año, el Instituto Central de Investigación de LONGi, conocido como el "cerebro fotovoltaico", se puso oficialmente en marcha en la provincia de Shaanxi. Actualmente es el centro de investigación y desarrollo de celdas solares más avanzado del mundo, y aportará más productos de tecnología fotovoltaica puntera al mercado mundial.

Con la fotovoltaica convirtiéndose gradualmente en la fuente de alimentación principal más económica y la formación del consenso sobre el desarrollo ecológico y bajo en carbono de toda la sociedad, la industria fotovoltaica ha entrado en una nueva etapa de desarrollo diversificado. En el futuro, LONGi siempre tomará como misión "energía solar para un planeta más sostenible", se adherirá al concepto de marca de "liderazgo tecnológico sólido y confiable", se comprometerá con la innovación científica y tecnológica y promoverá la transformación energética global, y ayudará a hacer realidad el desarrollo sostenible del mundo y de toda la humanidad.

Sobre LONGi

Fundada en el año 2000, LONGi se ha propuesto ser la empresa de tecnología solar líder en el mundo, enfocada en la creación de valor orientada al cliente para lograr la transformación energética para todos los escenarios.

Con la misión de " Aprovechar lo mejor de la energía solar para construir un mundo sostenible", LONGi se ha dedicado a la innovación tecnológica y ha establecido cinco líneas de negocio, que abarcan las obleas, las celdas y módulos de monosilicio, las soluciones de generación distribuida para uso comercial e industrial, las soluciones de energía verde y los equipos de hidrógeno. La empresa ha perfeccionado sus capacidades para proporcionar energía renovable y, más recientemente, también ha adoptado productos y soluciones de hidrógeno verde para alcanzar un crecimiento global sin emisiones de carbono. www.longi.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1977777/image_821075_13106404.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1977778/image_821075_13106462.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1977779/image_821075_13106540.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1862722/LONGi_new_Logo.jpg

FUENTE LONGi

