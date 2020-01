LONGi selecionada como patrocinadora fotovoltaica do Pavilhão da China na Expo 2020 de Dubai, nos EAU

PEQUIM, 13 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- LONGi, empresa líder global em tecnologia solar, anunciou hoje que foi selecionada como patrocinadora fotovoltaica para o Pavilhão da China na Expo 2020 de Dubai, nos EAU. O Conselho de Promoção do Comércio Internacional da China (China Council for the Promotion of International Trade , CCPIT) premiou a LONGi como "Patrocinadora fotovoltaica do pavilhão da China na Expo 2020 de Dubai, nos EAU" em uma cerimônia de lançamento realizada no Hotel Pusen.

Fang Ke, diretor adjunto do Escritório de Assuntos Globais do Conselho de Promoção do Comércio Internacional da China, Li Wenxue, vice-presidente do LONGi Group, Chen Pengfei, diretor geral da LONGi New Energy, Wang Yingge, chefe de marketing global da LONGi Solar, e mais de 80 jornalistas da grande mídia chinesa participaram do lançamento e testemunharam este importante momento para a LONGi.

"O Pavilhão da China foi nomeado 'Huaxia Light'. Seu visual foi concebido com lanternas tradicionais chinesas, simbolizando 'Brilho e Futuro'. A indústria fotovoltaica tornou-se um 'cartão de visita nacional' da China, liderando em todos os aspectos, como escala, aplicação, tecnologia e custo. A LONGi, como líder da indústria fotovoltaica da China, brilhará", disse Fang Ke, diretor adjunto do Escritório de Assuntos Globais da Exposição Mundial do Conselho de Promoção do Comércio Internacional da China.

"Acreditamos que a nossa parceria com o Pavilhão da China na Expo 2020 de Dubai terá um efeito positivo em todo o setor e aprofundará a compreensão da sociedade sobre a nova energia representada por painéis fotovoltaicos. Hoje, a LONGi assume a missão de 'promover a transição energética global' e inovar ativamente novos produtos", disse Li Wenxue, vice-presidente do LONGi Group.

A LONGi sempre se concentrou na inovação tecnológica para promover a revolução e o desenvolvimento de todo o setor fotovoltaico, e desenvolve ativamente negócios e cooperações globais. De acordo com a empresa, os inovadores "ladrilhos fotovoltaicos para pavimentos" da LONGi feitos de módulos monocristalinos de alta eficiência também serão apresentados no Pavilhão da China na Expo 2020 de Dubai, nos EAU.

Chen Pengfei, diretor geral da LONGi New Energy, disse: "Faremos esforços para fornecer uma solução líder mundial de energia fotovoltaica integrada para o Pavilhão da China na Expo 2020 de Dubai, nos EAU. Com os inovadores módulos de 'ladrilhos fotovoltaicos para pavimentos', o sistema fotovoltaico e o conceito de design 'Huaxia Light' estão altamente integrados, e a via fotovoltaica que combina tecnologia, beleza e fashion também será apresentada no placo global".

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpg

FONTE LONGi Solar

SOURCE LONGi Solar