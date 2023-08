LONGi Solar envia módulos fotovoltaicos de 1 GW para o Uzbequistão, ajudando os países da Ásia Central a alcançar um desenvolvimento verde e de baixo carbono

XIAN, China, 9 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Nesta quinta-feira (3) teve lugar em Xi'an a bem-sucedida cerimônia inaugural do China Railway Express, um serviço ferroviário de carga destinado a exportar os módulos fotovoltaicos produzidos pela LONGi, empresa líder mundial em tecnologia solar, com o propósito de fortalecer as relações econômicas e comerciais entre Shaanxi e Uzbequistão.

Com um distintivo apito de trem, o comboio denominado "Chang'an", repleto de módulos fotovoltaicos de 20 MW (constituindo o primeiro carregamento para o projeto de 1 GW no Uzbequistão), partiu rumo ao Uzbequistão, para apoiar o desenvolvimento verde e de baixo carbono dos países da Ásia Central.

A construção do projeto de 1 GW no Uzbequistão foi assinada durante a visita do Ministro de Energia do Uzbequistão à China e atualmente é o maior projeto fotovoltaico investido por empresas chinesas no exterior. De acordo com o acordo, a China Energy Engineering Corporation (CEEC) construirá duas usinas de energia solar de 500 MW nas regiões de Qashqadaryo e Buxoro, no Uzbequistão. Como o parceiro mais confiável e íntimo da China Energy Engineering Corporation (CEEC), a LONGi venceu com sucesso a licitação e fornecerá com exclusividade todos os módulos fotovoltaicos de 1 GW. Como a maior usina fotovoltaica do tipo N no exterior, o projeto 1GW no Uzbequistão adotará o mais recente produto da LONGi, Hi-MO 7, e todos os módulos fotovoltaicos serão transportados sucessivamente pela "Chang'an" em 60 embarques com 3.000 contêineres. Quando entrar em funcionamento, prevê-se a geração anual de 2,3 mil milhões de kWh de eletricidade, reduzindo o consumo de gás natural em cerca de 588 metros cúbicos por ano.

Os módulos Hi-MO 7 usados no projeto no Uzbequistão são o mais recente produto da LONGi, lançado em maio deste ano na exposição SNEC de Xangai. É um módulo de alta eficiência de última geração projetado para o mercado global de serviços públicos. O produto usa a tecnologia de célula HPDC da LONGi baseada em pastilhas de silício tipo N e incorpora a tecnologia de soldagem SMBB na extremidade do módulo. Ele mantém o tamanho do módulo padrão de M10-72c (2278x1134mm) e pode atingir uma potência de módulo de produção em massa de até 580W com uma eficiência de 22,5%. O módulo é particularmente adequado para aplicação em desertos e Gobi com alta refletividade de superfície e altas temperaturas ambientais.

Comparado com os módulos bifaciais convencionais, o Hi-MO 7 pode atingir um aumento de 3% na geração de energia. Com base em wafers de silício de alta qualidade, células e otimizações de design de embalagem de módulo, a LONGi fornece uma garantia de saída de energia linear com uma taxa de degradação anual inferior a 0,38%, garantindo benefícios de longo prazo para os clientes.

Ao longo dos anos, a LONGi sempre se concentrou no valor do cliente, reduzindo continuamente o LCOE por meio de P&D e inovações tecnológicas. Desde abril de 2021, a LONGi quebrou o recorde mundial de eficiência de células solares em diferentes rotas técnicas 14 vezes e, recentemente, alcançou uma nova eficiência de 33,5% para suas células solares tandem de perovskita/silício cristalino baseadas em pastilhas de silício CZ comerciais. Diante da tendência de transição energética global, a LONGi continua a inovar em produtos e serviços, permitindo que mais pessoas em todo o mundo, especialmente aquelas em países e regiões em desenvolvimento e subdesenvolvidos, desfrutem de energia limpa acessível.

Zhong Baoshen, presidente da LONGi, afirmou que o envio de módulos para o Uzbequistão é o primeiro projeto de geração de energia fotovoltaica no exterior após a Cúpula China-Ásia Central. Representa a importante responsabilidade e missão assumida pelas empresas chinesas no campo global de energia sob a iniciativa "Belt and Road". Olhando para o futuro, a LONGi continuará a cooperar com parceiros e se envolver na construção de novos projetos de energia na Ásia Central, apoiando o desenvolvimento da indústria fotovoltaica ao longo da iniciativa B&R com produtos confiáveis e de alta qualidade.

A LONGi alcançou grandes resultados desde a implementação desta iniciativa nacional. Em 2022, a LONGi forneceu 1/3 do equipamento principal para projetos fotovoltaicos em cinco países da Ásia Central. No Uzbequistão, participou de vários projetos liderados pelo governo, incluindo projetos fotovoltaicos do State Tax Committee Building of Uzbekistan, Almalyk Mining-Metallurgical Complex e Uzbek State University of World Languages. Em fevereiro deste ano, a empresa assinou três acordos de cooperação MOU com o Uzbequistão e estará profundamente envolvida na transição de energia verde do país nos próximos anos.

Até agora, a "Chang'na" despachou os módulos LONGi para o exterior mais de 100 vezes, totalizando mais de 5.000 contêineres HC. Já esteve na Holanda, Alemanha, Bélgica e outros países. Como líder global em tecnologia solar, a LONGi continuará a aprofundar a cooperação com países e empresas da Ásia Central, liderar a inovação tecnológica durante a construção do "Belt and Road" e promover o desenvolvimento da indústria.

FONTE LONGi

