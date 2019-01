LONGi Solar erzielt neuen Weltrekord mit 24,06 Prozent bei bifazialen Mono-PERC-Solarzellen

XI'AN, China, 17. Januar 2019 /PRNewswire/ -- LONGi Solar hat bekannt gegeben, dass es mit PERC-Zellen aus monokristallinem Silizium einen neuen Weltrekord beim Umwandlungswirkungsgrad aufgestellt hat. In Tests, die vom National Center of Supervision and Inspection on Solar Photovoltaic Product Quality (CPVT) in China durchgeführt wurden, kamen dabei handelsübliche Wafer (M2) zum Einsatz, die erstmals die Marke von 24 Prozent überschreiten konnten.