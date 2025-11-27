LONGi wkracza na rynek magazynowania energii, definiując na nowo standardy branżowe „najwyższym poziomem bezpieczeństwa"

LONDYN, 26 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Firma LONGi oficjalnie ogłosiła wejście do sektora magazynów energii, wprowadzając na rynek kompleksowe rozwiązanie LONGi Energy Storage One-Stop Solution. Krok ten uwidacznia strategiczną zmianę marki LONGi od lidera globalnego rynku systemów fotowoltaicznych po dostawcę kompleksowego rozwiązania energetycznego obejmującego „energię słoneczną-magazynowanie-wodór" („Solar-Storage-Hydrogen").

PotisEdge President and CEO Minjie Shi (left) and LONGi Global VP Dennis She (right) together announced their partnership.
Od „energii słonecznej" do rozwiązania „energia słoneczna-magazynowanie-wodór": budowanie modelu energetycznego opartego na „trójkącie stabilności" („Stability Triangle") 

Podczas wydarzenia inauguracyjnego, Dennis She, wiceprezes LONGi, przedstawił model energetyczny oparty na „trójkącie stabilności", skoncentrowany na energii słonecznej, magazynowaniu energii i zasilaniu wodorowym. „Słońce jest źródłom czystej energii, magazyny energii stabilizują system zasilania, a wodór jest regulatorem równoważącym cały układ. Synergia pomiędzy tymi trzema elementami stworzy prawdziwie szeroki, wysoce odporny i niedrogi zeroemisyjny system energetyczny" - stwierdził Dennis She.

Obecnie LONGi jest w posiadaniu czołowych technologii fotowoltaicznych i wodorowych, a rozszerzenie działalności na segment magazynowania energii jest oznaką postępów w realizacji strategii LONGi w zakresie struktury działalności poprzez uformowanie pełnego zamkniętego kręgu obejmującego cały łańcuch wartości rozwiązania „energia słoneczna-magazynowanie-wodór".

Eksplorowanie nowych obszarów dzięki „najwyższemu poziomowi bezpieczeństwa": kształtowanie na nowo logiki konkurencji w obszarze magazynowania energii 

„Obecny etap rozwoju branży magazynowania energii ma dużo podobieństw do wczesnych etapów rozwoju technologii fotowoltaicznych - pewny, dynamiczny wzrost przy jednoczesnym braku uporządkowanej konkurencji. Przyszły wymiar konkurencyjności w sektorze magazynowania energii przeszedł transformację od >>posiadania technologii<< do >>niezawodności w obszarze wartości<< - zauważył Dennis She. - Bezpieczeństwo, niezawodność i stabilność są miarą wartości rozwiązań w zakresie magazynowania energii; stanowią też fundament niezbędny do zdobycia długofalowego zaufania rynku i klientów" - podkreślił.

Aby utrzymać propozycję wartości „najwyższego poziomu bezpieczeństwa", firma LONGi zdecydowała się na ścisłą współpracę z PotisEdge, ekspertem bezpieczeństwa magazynowania energii. Stosując architekturę techniczną opartą na trzech filarach, obejmujących „bezpieczeństwo wewnętrzne-aktywną ochronę-inteligentny system wczesnego ostrzegania", oraz dzięki autorskiemu systemowi magazynowania energii „5S" wyposażonemu w unikatowy system zarządzania akumulatorem (BMS) i system łączenia ogniw iCCS, PotisEdge utrzymuje bezpieczeństwo na poziomie „zerowej liczby incydentów niestabilności cieplnej" w systemach magazynowania energii i systemach akumulatorowych o łącznej mocy 12 GWh w okresie ostatnich dziesięciu lat. Zapewni to solidne wsparcie techniczne dla rozwiązań LONGi w zakresie magazynowania energii.

Ustanowienie pierwszego Centrum Innowacji Technologii Energii Słonecznej -Magazynowania Energii w Europie 

Firma LONGi ogłosiła utworzenie pierwszego Centrum Innowacji Technologii Energii Słonecznej - Magazynowania Energii (Centrum Doskonałości) w Europie. Ośrodek ten połączy podstawowe funkcje, w tym doradztwo w zakresie projektów inwestycyjnych, szkolenia techniczne, wsparcie w obszarze eksploatacji i konserwacji oraz usługi związane z częściami zamiennymi, zapewniając europejskim klientom szybką odpowiedź na zaistniałe problemy i lokalne specjalistyczne usługi obejmujące pełny cykl życia produktu.

„Pilna potrzeba transformacji energetycznej w Europie i dojrzałe mechanizmy rynkowe na tym kontynencie zapewniają idealną platformę do przetestowania zintegrowanych rozwiązań obejmujących >>energię słoneczną-magazynowanie-wodór<<"- powiedział Dennis She. Rozwiązanie w zakresie magazynowania energii LONGi Energy Storage Solution w pierwszej kolejności trafi na kluczowe rynki, takie jak Wielka Brytania, Niemcy, Włochy i Hiszpania, pomagając dostawcom mediów i przedsiębiorstwom energetycznym w budowie bardziej inteligentnych i wydajnych systemów opartych na źródłach czystej energii.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2831504/LONGi_Solar.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2767420/5640040/LONGi_Logo.jpg

