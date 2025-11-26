LONGi steigt in den Energiespeichermarkt ein und setzt mit „Ultimativer Sicherheit" neue Branchenstandards

Während der Eröffnung stellte Dennis She, Vizepräsident von LONGi, den Energierahmen „Stabilitätsdreieck" vor, der sich auf Solarenergie, Energiespeicherung und Wasserstoff konzentriert. „Die Solarenergie ist der Erzeuger sauberer Energie, die Energiespeicherung ist der Stabilisator des Energiesystems, und Wasserstoff ist der Regulator, der alles im Gleichgewicht hält. Die Synergie dieser drei wird ein wirklich flächendeckendes, äußerst widerstandsfähiges und erschwingliches kohlenstofffreies Energiesystem schaffen", erklärte Herr She.

Derzeit verfügt LONGi über führende Technologien in den Bereichen PV und Wasserstoff. Diese Ausweitung auf die Energiespeicherung bedeutet eine weitere Verbesserung der strategischen Ausrichtung von LONGi und bildet einen geschlossenen Kreislauf über die gesamte Wertschöpfungskette „Solar-Speicher-Wasserstoff".

Neue Wege beschreiten mit „Ultimativer Sicherheit": Die Logik des Wettbewerbs bei der Energiespeicherung neu gestalten

„Das derzeitige Entwicklungsstadium der Energiespeicherindustrie ähnelt sehr den Anfängen der Solarbranche - ein durch Vertrauen getriebenes schnelles Wachstum, aber auch ein ungeordneter Wettbewerb. Die künftige Dimension des Wettbewerbs im Bereich der Energiespeicherung hat sich von 'die Technologie haben' zu 'Wertzuverlässigkeit' entwickelt", betonte Dennis She. „Sicherheit, Zuverlässigkeit und Stabilität sind die Maßstäbe, an denen Energiespeicherlösungen gemessen werden, und sie sind auch der Grundstein, um das langfristige Vertrauen des Marktes und der Kunden zu gewinnen", betonte .

Um das Wertversprechen „Ultimative Sicherheit" aufrechtzuerhalten, hat sich LONGi für eine enge Zusammenarbeit mit PotisEdge entschieden, einem Experten für die Sicherheit von Energiespeichern. PotisEdge hält sich an eine technische Drei-Säulen-Architektur aus „intrinsischer Sicherheit, aktiver Verteidigung und intelligenter Frühwarnung" und hat durch sein vollständig selbst entwickeltes „5S"-Energiespeichersystem mit einzigartigem BMS- und iCCS-Design in den letzten zehn Jahren bei mehr als 12 GWh kumulierter Energiespeicher- und Strombatteriesysteme eine Sicherheitsbilanz „ohne thermische Durchbrüche" erzielt. Dies wird eine solide technische Unterstützung für die Energiespeicherlösungen von LONGi bieten.

Gründung des ersten Innovationszentrums für Solar- und Speichertechnologie in Europa

LONGi kündigte die Gründung seines ersten Solar-Storage Technology Innovation Center (Center of Excellence) in Europa an. Dieses Zentrum wird Kernfunktionen wie Projektberatung, technische Schulung, Betriebs- und Wartungsunterstützung und Ersatzteilservice integrieren und den europäischen Kunden reaktionsschnelle, professionelle Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus vor Ort bieten.

„Europas dringender Bedarf an einer Energiewende und seine ausgereiften Marktmechanismen bieten eine ideale Plattform für die Umsetzung integrierter 'Solar-Storage-Hydrogen'-Lösungen", erklärte sie. Die LONGi-Energiespeicherlösung wird zunächst in Schlüsselmärkten wie Großbritannien, Deutschland, Italien und Spanien eingesetzt, um Versorgungsunternehmen und Stromversorger beim Aufbau intelligenter und effizienter sauberer Energiesysteme zu unterstützen.

