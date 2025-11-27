LONGi accede al mercato dell'accumulo di energia, ridefinendo gli standard del settore con la "massima sicurezza"

Durante il lancio, Dennis She, vicepresidente di LONGi, ha presentato il quadro di riferimento energetico del "Triangolo di stabilità", incentrato sull'energia solare, sull'accumulo di energia e sull'energia a idrogeno. "L'energia solare crea energia pulita, l'accumulo di energia è lo stabilizzatore del sistema energetico e l'idrogeno è il regolatore che bilancia il tutto. La sinergia di queste tre tecnologie darà vita a un sistema energetico a zero emissioni di carbonio realmente diffuso, altamente resiliente e conveniente", ha affermato She.

Attualmente LONGi possiede tecnologie leader nel settore fotovoltaico e dell'idrogeno; questa espansione nell'accumulo di energia rappresenta un ulteriore miglioramento della strategia di LONGi, creando un circuito chiuso completo lungo l'intera catena del valore "Solare-Accumulo-Idrogeno".

Nuove frontiere con la "massima sicurezza": ridefinire la logica della competizione nell'accumulo di energia

"L'attuale fase di sviluppo del settore dell'accumulo di energia è molto simile ai primi albori dell'energia solare: una rapida crescita guidata dalla fiducia, ma anche una concorrenza disordinata. La dimensione futura della competizione nell'accumulo di energia si è evoluta da "avere la tecnologia" a "valutare l'affidabilità", ha sottolineato Dennis She. "Sicurezza, affidabilità e stabilità sono i parametri per misurare le soluzioni di accumulo di energia e sono anche la base per conquistare la fiducia a lungo termine del mercato e dei clienti", ha sottolineato.

Per sostenere la proposta di valore della "massima sicurezza", LONGi ha scelto di collaborare attivamente con PotisEdge, un esperto in sicurezza degli impianti di accumulo di energia. Adottando un'architettura tecnica a tre pilastri di "sicurezza intrinseca, difesa attiva e allerta precoce intelligente" e grazie al suo sistema di accumulo di energia "5S" completamente sviluppato internamente con design BMS e iCCS esclusivi, PotisEdge ha mantenuto un record di sicurezza di "zero incidenti di fuga termica" su oltre 12 GWh di sistemi di accumulo di energia e batterie di alimentazione cumulativi nell'ultimo decennio. Ciò fornirà un solido supporto tecnico alle soluzioni di accumulo di energia di LONGi.

Creazione del primo centro di innovazione tecnologica per l'accumulo di energia solare in Europa

LONGi ha annunciato la creazione del suo primo Centro di innovazione tecnologica per l'accumulo di energia solare (Centro di eccellenza) in Europa. Questo centro integrerà funzioni principali, tra cui consulenza sui progetti, formazione tecnica, supporto O&M e servizi per pezzi di ricambio, offrendo ai clienti europei servizi professionali localizzati a risposta rapida e per l'intero ciclo di vita.

"L'impellente necessità dell'Europa di una transizione energetica e i suoi maturi meccanismi di mercato creano una piattaforma ideale per mettere in pratica soluzioni integrate 'Solare-accumulo-idrogeno'", ha affermato She. La soluzione di accumulo energetico LONGi verrà implementata inizialmente in mercati chiave come Regno Unito, Germania, Italia e Spagna, per aiutare le aziende di servizi pubblici e le aziende elettriche a sviluppare sistemi di energia pulita più intelligenti ed efficienti.

