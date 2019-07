Lookcast agora é certificado pela SAP para o Conector Techedge para SAP C/4HANA Commerce

MILÃO, 15 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Techedge (BIT: EDGE) tem o orgulho de anunciar a certificação de seu conector para SAP C/4HANA para a solução Lookcast, uma plataforma de experiência do cliente que repensou a ideia de catálogo.

Este reconhecimento certifica a plataforma Lookcast como uma solução totalmente integrada para empresas que utilizam SAP C/4HANA Commerce. A exclusiva conexão do aplicativo Lookcast e SAP C/4HANA permite que os usuários criem rapidamente catálogos para impressão e uma experiência de compra interativa, garantindo a sincronização e a fidelidade de dados em todos os canais.

Com o Lookcast, as marcas reduzem os custos de produção de materiais impressos e melhoram a experiência do cliente de comércio eletrônico. O conector Techedge para SAP Commerce permite o alinhamento entre o SAP Commerce e a plataforma Lookcast mantendo, assim, a fidelidade dos dados: produtos e catálogos criados no SAP Commerce estão automaticamente disponíveis no Lookcast, enquanto os lookbooks digitais podem ser publicados diretamente no SAP Commerce ou qualquer outro canal que também ofereça o acompanhamento da jornada do cliente.

"O lançamento do conector SAP Commerce para Lookcast é mais etapa importante na capacidade de entrega da Techedge em oferecer soluções de experiência do cliente, de ponta a ponta, para nossos próprios clientes", comenta Roberto Nicolino, Gerente da Prática SAP C/4HANA Commerce na Techedge.

"No cenário digital altamente competitivo, ter uma presença on-line e um Ecommerce proficiente não é suficiente para que os varejistas prosperem. Os compradores estão buscando engajamento personalizado e cross channel com suas marcas favoritas" ele completa" então a capacidade de oferecer a melhor experiência de compras faz uma grande diferença. Nós otimizamos a capacidade de cross-sell e upsell que podem influenciar o valor total do carrinho de cada shopper individual. Com o conector SAP Commerce para Lookcast, os clientes que usam SAP C/4HANA Commerce agora são capazes de criar catálogos interativos, sempre atualizados com a última coleção de peças, a partir de seu ecommerce – e em apenas alguns cliques."

O conector está disponível para download no SAP app Center .

SOBRE LOOKCAST

LOOKCAST é uma empresa de tecnologia inovadora nascida em Chicago (IL) em 2012 com a ideia de transformar o lookbook nascido para canais tradicionais em uma ferramenta digital.

A missão da LOOKCAST é conduzir marcas além do eCommerce, evoluir os catálogos tradicionais em experiências digitais interativas e oferecer aos clientes uma experiência de compra envolvente.

https://www.lookcast.com/

SOBRE TECHEDGE

A missão da Techedge é ajudar as organizações a evoluir para verdadeiras empresas digitais através de curtos ciclos interativos de inovação orientada para os negócios.

A Techedge oferece soluções e serviços que combinam assessoria de negócios, expertise em tecnologia e capacidades de entrega Premium, com uma abordagem enxuta e baseada em confiança.

