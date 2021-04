Loop annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2020

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 1 avril 2021 /PRNewswire/ -- Loop Energy (TSX: LPEN) a publié aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le quatrième trimestre et pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire, et ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).

« Au cours de l'année 2020, Loop Energy a continué à étendre sa technologie de piles à combustible et a connu une année très prospère sur le plan de l'engagement des clients sur tous ses marchés cibles », a déclaré Ben Nyland, président et directeur général. « Entre nos déploiements en Californie, en Chine et en Europe, Loop est très fière d'être l'une des rares entreprises de piles à combustible à avoir une présence mondiale et une clientèle diversifiée et en pleine expansion. Nous pensons avoir l'équipe, la technologie et les produits qui feront de nous un acteur dominant sur le marché des piles à combustible, qui représentera une opportunité de plus de 50 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. »

Faits saillants financiers du quatrième trimestre 2020

(toutes les comparaisons sont faites par rapport au quatrième trimestre 2019, sauf indication contraire).

Un chiffre d'affaires de 0,2 million de dollars, contre 0,3 million de dollars pour la même période en 2019.

La perte et la perte globale se sont élevées à 2,8 millions de dollars, contre 0,7 million de dollars pour la même période en 2019, soit une augmentation de 300 %, en raison de la hausse des coûts de recherche et de développement de produits et des frais généraux et administratifs.

Faits saillants financiers de l'exercice 2020

(toutes les comparaisons sont faites par rapport à l'exercice 2019, sauf indication contraire).

Un chiffre d'affaires de 0,5 million de dollars, contre 0,5 million de dollars pour la même période en 2019.

La perte et la perte globale se sont élevées à 8,9 millions de dollars, contre 4,3 millions de dollars pour la même période en 2019, soit une augmentation de 107 %, en raison de la hausse des coûts de recherche et de développement de produits et des frais généraux et administratifs.

Faits saillants pour l'exercice 2020

Loop Energy a commencé l'année sans aucune vente dans son pipeline de développement commercial et a terminé 2020 avec 3,2 millions de dollars dans le carnet de commandes et près de 100 entreprises dans l'entonnoir de vente. À la fin du mois de janvier 2021, le carnet de commandes a atteint 16,4 millions de dollars et devrait poursuivre sa croissance jusqu'à la fin de l'année 2021.

En 2020, Loop Energy a dépensé au total 7,7 millions de dollars pour soutenir les opérations générales de l'entreprise. Ce montant comprenait le premier investissement de la société dans des activités liées au développement commercial et un fonds de roulement général pour les le fonctionnement général et l'administration. Environ 79 %, soit 6,1 millions de dollars, de l'ensemble des coûts étaient liés aux initiatives de développement de produits.

Au sein du département de développement des produits de Loop Energy, l'objectif principal en 2020 était de poursuivre le développement des modules de piles à combustible eFlow™ de la société.

Au cours de l'exercice 2020, la société a également investi 0,7 million de dollars dans ses installations de test et de fabrication à Vancouver , ce qui porte le capital total investi à ce jour à 2,3 millions de dollars.

Perspectives et investissements pour 2021

Avec la réussite de l'introduction en bourse de Loop Energy pour un montant de 100 millions de dollars, la société prévoit de se concentrer tout au long de l'exercice 2021 sur les applications pour poids moyens et lourds, y compris les bus, les camions commerciaux, ainsi que les marchés stationnaires et de manutention, avec l'objectif de continuer poursuivre sa pénétration géographique en Chine et en Europe , tout en maintenant sa présence en Californie.

réussite de l'introduction en bourse de Loop Energy pour un montant de 100 millions de dollars, la société prévoit de se concentrer tout au long de l'exercice 2021 sur les applications pour poids moyens et lourds, y compris les bus, les camions commerciaux, ainsi que les marchés stationnaires et de manutention, avec l'objectif de continuer poursuivre sa pénétration géographique en Chine et en , tout en maintenant sa présence en Californie. Une partie des investissements dans les produits et la technologie sera consacrée à la recherche et au développement d'un MEA de nouvelle génération et de plaques bipolaires à utiliser avec eFlow™.

nouvelle génération et de plaques bipolaires à utiliser avec eFlow™. La société a également reçu plusieurs nouvelles opportunités sur d'autres marchés géographiques et anticipe donc des projets qui pourraient commencer à étendre sa portée au-delà des principaux marchés initiaux de la Chine et de l' Europe .

. La société prévoit également une augmentation significative des immobilisations pour 2021 par rapport à 2020, car les capacités de réalisation de tests internes et de fabrication en fin de chaîne sont renforcées.

Résumé financier du quatrième trimestre et de l'exercice 2020

La société organisera une conférence téléphonique à 11h00 HNE le mercredi 31 mars pour une présentation plus détaillée des résultats de Loop Energy Inc. pour le quatrième trimestre et l'exercice 2020.

Appelez par téléphone 5 à 10 minutes avant l'heure de début prévue et demandez à rejoindre la conférence Loop Energy :

Canada/États-Unis TF : 1-800-319-4610

Numéro international : +1-604-638-5340

Code d'accès à la retransmission : 6551

Les états financiers de la société et le rapport de gestion sont disponibles sur www.loopenergy.com/investors et www.sedar.com.

À propos de Loop Energy Inc.

Loop est un concepteur de premier plan de systèmes de piles à combustible destinés à l'électrification des véhicules commerciaux, notamment les véhicules commerciaux légers, les autobus de transport et les poids moyens et lourds. Les plaques bipolaires de piles à combustible de Loop sont dotées de la technologie exclusive eFlow™ de la société. eFlow™ a été conçue pour permettre aux clients commerciaux de maximiser leur rendement et de minimiser les coûts. Loop travaille avec les équipementiers et les principaux fournisseurs de sous-systèmes automobiles pour permettre la production de véhicules électriques à pile à combustible. Pour en savoir plus sur la manière dont Loop évolue vers un avenir sans émission, consultez le site www.loopenergy.com.

Le présent communiqué de presse peut contenir des informations prospectives au sens de la législation en vigueur en matière de valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de la direction concernant des événements futurs. Les informations prospectives sont fondées sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont beaucoup sont hors du contrôle de la société, qui pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, la capacité de la société à mettre en œuvre sa stratégie et les facteurs mentionnés dans la section « Facteurs de risque » du long prospectus final de la société du 18 février 2021. Loop décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives.

Source : Loop Energy Inc.

Loop Energy Contact pour les investisseurs : Darren Ready | Tél : +1.604.222.3400 Ext 302 | [email protected]; Loop Energy Contact pour les entreprises : George Rubin | Tél : +1.604.828.8185 | [email protected]; Loop Energy Contact EMEA : Luigi Fusi | +39.028457.3048 | [email protected]; Loop Energy Contact pour les médias : Ashley Eisner | Tél: +1.212.697.2600 | [email protected]

