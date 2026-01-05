LootBar verbessert die Sicherheit beim Aufladen von Spielen mit einem innovativen Ansatz

SINGAPUR, 5. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Da die Account-Sicherheit heutzutage für Spieler, die nach vergünstigten Spielaufladungen suchen, zu einem wichtigen Thema geworden ist, hat die globale Spielhandelsplattform LootBar kürzlich ihre neue Selbstaufladefunktion eingeführt. Mit dieser Funktion können Spieler Transaktionen durchführen, ohne ihre Kontopasswörter weiterzugeben, und erhalten so eine sicherere und legitimere Alternative zu herkömmlichen Aufladediensten von Drittanbietern.

Eine herausragende Innovation

Die Einführung dieser neuen Funktion ist ein innovativer Schritt für die Spielehandelsplattform. Sie erhöht die Kontosicherheit und den Datenschutz und gibt den Spielern mehr Kontrolle über ihre Konten. Die ersten Rückmeldungen der Nutzer sind positiv und unterstreichen die Effektivität und Wirkung der Funktion.

Sicherheit als oberste Priorität bei LootBar

LootBar wurde 2022 von einer Gruppe von Spielbegeisterten gegründet und basiert auf der Markenphilosophie: „Loot" steht für den Spaß am Spiel, während „Bar" für den Austausch in der Community steht. Die Plattform konzentriert sich darauf, allen Spielern eine sichere und zuverlässige Umgebung zu bieten, mit Funktionen wie Aufladungen nur mit UID und einem 24/7-Kundensupport, um reibungslose und sichere Aufladevorgänge zu gewährleisten. Der CEO erklärte: „Sicherheit hat für uns oberste Priorität und ist ein Grundprinzip, das unsere Geschäftstätigkeit leitet."

Nutzerakzeptanz und Wachstum der Plattform

Seit seiner Einführung hat sich LootBar von einer Plattform für den Handel mit Einzelartikeln zu einer umfassenden Gaming-Serviceplattform entwickelt, die Dienste wie Aufladungen für Spiele, Game Keys, Spielwährungen und Geschenkkarten anbietet. Die Plattform unterstützt derzeit über 100 Spiele, darunter Hit-Titel wie Genshin Impact und Honkai: Star Rail sowie Video-Social-Plattformen wie Bigo Live und Popoo Live. Darüber hinaus erzielt LootBar auf Trustpilot durchweg eine hohe Bewertung von 4,9 von 5 Punkten, was das große Vertrauen und den guten Ruf bei den Nutzern unterstreicht.

Auch das Feedback der Nutzer bestätigt die Zuverlässigkeit und Legitimität der Plattform. „Zuerst war ich skeptisch, weil die Preise weit unter den offiziellen Preisen lagen, aber die positiven Erfahrungen eines Freundes haben mich überzeugt, es auszuprobieren. Ich habe zweimal aufgeladen und werde LootBar weiterhin nutzen", berichtet der Spieler JammieJam. Der Genshin Impact-Spieler Kamil fügt hinzu: „Ich kaufe hier jedes Mal Schöpfungskristalle, wenn der Shop aktualisiert wird. LootBar ist der Dienst geworden, den ich am häufigsten nutze."

Ein weiterer Schritt in Richtung Sicherheit beim Aufladen von Spielguthaben

Die Einführung der neuen Funktion von LootBar behebt ein großes Sicherheitsproblem bei Drittanbietern von Spielguthaben-Aufladungen und bietet Spielern vergünstigte Aufladungen, ohne die Sicherheit ihres Kontos zu gefährden. Geleitet von dem Grundsatz „Sicherheit an erster Stelle, Erschwinglichkeit an zweiter Stelle, Geschwindigkeit an dritter Stelle" plant LootBar, den Dienst weiter auszubauen, um weltweit einen neuen Standard für sichere Spieltransaktionen zu setzen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853251/lootbar_pr_en.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853252/lootbar_pr_en_1.jpg