Lopez Negrete Communications lanza una herramienta patentada para influencers e invita a creadores bilingües y biculturales a integrarse a ella

HOUSTON, 22 de agosto de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Lopez Negrete Communications , una de las principales agencias de servicio completo de propiedad y operación hispana del país, dio a conocer su innovadora herramienta patentada, Latino Network of Creators o LNC (Red Latina de Creadores), e invita a todos los creadores de contenido hispano en los Estados Unidos a que se integren a ella. Actualmente, la herramienta cuenta con más de 600 creadores de contenido latinos con sede en los Estados Unidos.

La herramienta está disponible y se recomienda para cualquier cliente de una agencia que busque expandir su alcance y su conocimiento en la comunidad hispana a través del marketing de influencers. Así mismo, los influencers latinos que se unen a la herramienta LNC tienen la oportunidad de trabajar con la lista de clientes de Lopez Negrete Communications.

"Esta herramienta es el resultado de más de una década de asociaciones entre nuestros clientes, los mejores y más brillantes influencers latinos en los Estados Unidos y nuestro equipo", dijo Julie Jameson Grayum, directora de redes sociales y relaciones públicas de la agencia. "El marketing de influencers se ha convertido en una parte clave de nuestra estrategia de canal, especialmente porque las investigaciones muestran que los hispanos tienen 1.7 veces más probabilidades de seguir influencers y el 23% afirma que estos influyen directamente en las marcas que compran, en comparación con el 15% de los no hispanos. Estoy muy contenta de poner nuestra base de datos patentada a disposición de la gran comunidad de creadores latinos".

Entre los clientes, que actual o anteriormente han aprovechado la base de datos, se incluyen Hyundai Motor America, Bank of America, McDonald's, Motiva Enterprises y la marca 76®, Unilever, Realtor.com, Riviana Rice (marcas Mahatma y Carolina), Mattress Firm, Walmart, la ciudad de Houston, el Departamento de Salud de Houston y el condado de Harris, Verizon FiOS y Verizon Wireless.

La base de datos de creadores de influencers tiene sus raíces en el primer programa de marketing de influencers de Lopez Negrete Communications para Verizon FiOS, cuando Lance Rios de Being Latino recibió la primera orden de inserción de su tipo en el mercado hispano. Desde entonces, ha evolucionado para atender a una lista cada vez mayor de clientes diversos y se ha adaptado al cambiante mundo del marketing y la publicidad.

"Los influencers y el marketing de influencers se han convertido en parte integral de los elementos que conforman el marketing, y no es difícil ver por qué", dijo Alex López Negrete, presidente y director general de Lopez Negrete Communications. "Establecer la confianza de la marca es clave para las empresas, para crear conciencia, participación, relevancia y, en última instancia, resultados comerciales. Nuestra experiencia nos demuestra que esto comienza estableciendo relaciones con las personas y sus comunidades, y los influencers son clave para establecer esa conexión".

Para formar parte de la lista, los influencers deben cumplir con los siguientes requisitos:

Vivir en Estados Unidos

Tener al menos 50% de sus seguidores en EE. UU.

Crear contenido o entablar conversaciones sobre temas importantes dentro de la cultura

Ser bilingüe o hablar español, pero el inglés con pautas culturales también es bienvenido

Al registrarse para formar parte de la herramienta Latino Network of Creators, los influencers latinos se añadirán a la lista de creadores de alta calidad de la agencia. A partir de ahí, Lopez Negrete Communications trabajará con los clientes de la agencia para establecer relaciones y campañas de marketing de influencers con los creadores adecuados, todo en función de las necesidades del cliente.

Los influencers pueden unirse a la herramienta Latino Network of Creators en https://www.lopeznegrete.com/creators/es/unirse.

Invitamos a las marcas que deseen aprovechar la herramienta LNC a ponerse en contacto con Lopez Negrete Communications por medio de su sitio web: https://www.lopeznegrete.com/contact .

Lopez Negrete Communications

Lopez Negrete Communications se destaca por ser una de las principales agencias de servicio completo, de propiedad y gestión hispana y de más larga trayectoria de los Estados Unidos. La agencia se especializa en brindar servicios de marketing a corporaciones que desean llegar y atraer al amplio e influyente segmento del consumidor hispano de los Estados Unidos. Fundada en 1985 por Alex y Cathy López Negrete, la agencia ofrece liderazgo intelectual y una amplia gama de servicios de marketing, publicidad y comunicaciones. Entre la extensa variedad de servicios que ofrece, se incluyen planificación estratégica, estrategia de marca, creativo y producción, investigación y conocimiento del consumidor, compra y planificación de medios de comunicación, servicios de marketing digital, móvil y de redes sociales, relaciones públicas y promociones. Con una extensa y galardonada trayectoria de 39 años, Lopez Negrete cuenta entre sus clientes con algunas de las corporaciones más grandes de la nación y sus prestigiosas marcas, como Bank of America, McDonald's, Hyundai Motor America, Baylor College of Medicine, Mattress Firm, Phillips 66 Company, Motiva Enterprises LLC y Total Wine & More. Con oficinas corporativas en Houston, Texas, Lopez Negrete emplea a cerca de 100 profesionales dedicados y comprometidos a entregar un Máximo Rendimiento De Inteligencia Cultural (Maximum Return On Cultural Intelligence™), además de ser una agencia socia fundadora del Hispanic Marketing Council y de AIMM (Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing) de la ANA (Association of National Advertisers).

FUENTE Lopez Negrete Communications