Lopez Negrete Communications y Hyundai Motor America crean la primera campaña de branding dirigida al mercado hispano y al mercado general

HOUSTON, 19 de enero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Lopez Negrete Communications y Hyundai Motor America anunciaron el lanzamiento de la primera campaña de marca para Hyundai, cuyo objetivo es mostrar que sin importar qué tan lejos nos encontremos, lo diferentes que seamos, a dónde vayamos o de dónde venimos, las millas que pasamos juntos merecen atesorarse. En un principio, la campaña Las Millas que Nos Unen o The Miles that Unite Us fue creada para el mercado hispano, pero Hyundai decidió que su emocionalidad es relevante para todas las audiencias y la eligió también para el mercado general.

"Nuestra primera campaña de marca bilingüe con Lopez Negrete trasciende nuestros vehículos para capturar con veracidad la perspectiva de Hyundai respecto a la vida, que aunque se piensa en las 'millas' como indicadores de separación geográfica, estas nos unen cuando se usan para crear experiencias que nos acercan unos a otros" comentó Angela Zepeda, gerente general de mercadotecnia de Hyundai Motor America. "También creemos firmemente que esta campaña cruza los límites culturales y conecta emocionalmente con diferentes audiencias, por lo que las campañas de TV y digital se realizarán tanto en inglés como en español, para llegar a los consumidores multiculturales de hoy".

El objetivo de la campaña era mostrar las ventajas de la marca y compartir el rol que Hyundai desempeña en la vida de los conductores como un socio que aporta diseño, tecnología y funcionalidad para traer emoción, comodidad y alegría a cada etapa de sus viajes.

"El tiempo que pasamos en nuestro auto es, en la mayoría de los casos, tiempo de calidad que pasamos con compañeros, familiares, amigos, o simplemente, con nosotros mismos. En el auto vivimos momentos, a veces significativos y a veces triviales, que permanecen con nosotros por años, momentos que nosotros etiquetamos con millas", añadió Alex Garcia, director creativo ejecutivo. "El auto se convierte entonces en un testigo silencioso, un escenario para esas millas lindas, divertidas y memorables que recorremos en el viaje de nuestra vida".

El comercial de marca fue filmado en Los Angeles bajo la dirección de Isis Malpica, con MacGregor como director de fotografía. La campaña de Hyundai consta de comerciales de TV de 15, 30 y 60 segundos, comerciales de radio y audio digital de 30 segundos, y una campaña digital que estará al aire a nivel nacional en inglés y en español durante el 2023.

"Como agencia oficial hispana de Hyundai, nos enorgullece representar una marca comprometida a construir una relación auténtica con su consumidor, ya sea usando el idioma, la relevancia cultural o ambos", dijo Alex López Negrete, presidente y director general de Lopez Negrete Communications. "Ver nuestra estrategia y producción creando contenido tanto para nuestro mercado como para el mercado general, me hace sentir extremadamente orgulloso del trabajo y de la colaboración entre nuestros equipos".

Acerca de Lopez Negrete Communications, Inc.

Lopez Negrete Communications se destaca por ser la agencia independiente de servicio completo, de propiedad y gestión hispana, más grande de los Estados Unidos. La agencia se especializa en brindar servicios de mercadotecnia a corporaciones que desean llegar y atraer al amplio e influyente segmento del consumidor hispano. Fundada en 1985 por Alex y Cathy López Negrete, la agencia ofrece liderazgo intelectual y una amplia gama de servicios de mercadotecnia, publicidad y comunicaciones, que incluye planificación estratégica, estrategia de marca, creativo y producción, investigación y conocimiento del consumidor, compra y planificación de medios de comunicación, servicios de mercadotecnia digital, móvil y de medios sociales, relaciones públicas y promociones. Con una extensa y galardonada trayectoria de 37 años, Lopez Negrete cuenta entre sus clientes con algunas de las corporaciones más grandes de la nación y sus prestigiosas marcas, como Bank of America, Walmart, McDonald's, Hyundai Motor America, Sam's Club, Mattress Firm, Phillips 66 Company, y Motiva Enterprises LLC. Con oficinas corporativas en Houston, Texas, Lopez Negrete emplea a más de 100 profesionales dedicados y comprometidos a entregar un Máximo Retorno de la Inteligencia Cultural (Maximum Return On Cultural Intelligence™), además de ser una agencia socia fundadora del Consejo de Marketing Hispano (Hispanic Marketing Council) y de la Alianza por el Marketing Multicultural e Inclusivo, o AIMM (Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing) de la Asociación de Anunciantes Nacionales, o ANA (Association of National Advertisers).

Hyundai Motor America

Hyundai Motor America se centra en el 'Progreso de la humanidad' y las soluciones de movilidad inteligente. Hyundai ofrece a los consumidores una línea de autos, Vehículos Utilitarios Deportivos (SUV) y vehículos eléctricos de alta tecnología. En 2022, nuestros 830 concesionarios vendieron más de 724,000 vehículos en los EE. UU. y casi la mitad se construyeron en Hyundai Motor Manufacturing Alabama. Si desea obtener más información, visite www.HyundaiNews.com .

FUENTE Lopez Negrete Communications

