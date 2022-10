LOPEZ NEGRETE gana en varias categorías de los PREMIOS ARF DAVID OGILVY

HOUSTON, 14 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Lopez Negrete Communications, la agencia más grande de propiedad y gestión independiente de servicio completo especializada en el mercado hispano, recibió seis premios en representación de Walmart, Unilever, Ad Council por FEMA y Mattress Firm durante la entrega de los premios ARF David Ogilvy Awards de 2022.

"La pandemia ha desafiado al mundo de la mercadotecnia en muchos aspectos; sin embargo, siempre hemos considerado que para lograr el éxito es fundamental basarse en los datos y en los conocimientos que se tienen sobre el consumidor, y de esa manera, encontrar maneras significativas y relevantes de entender a nuestros consumidores y de comunicarnos con ellos", comenta Alex López Negrete, presidente y director ejecutivo de Lopez Negrete Communications. "Para nosotros como agencia, es un privilegio trabajar y asociarnos con clientes que tienen el compromiso de conectar con nuestra comunidad hispana y, por supuesto, el privilegio también de crear un trabajo significativo", agregó.

Los clientes y las campañas galardonadas son:

Walmart: "Together Somos Más", ORO en la categoría "Multicultural" y ORO en la categoría "Retail" (venta al por menor)

"Together Somos Más", que se traduce como "Juntos somos más", es una campaña que le dio notoriedad y reconocimiento al apoyo que Walmart brinda a la comunidad hispana; además, aumentó la notoriedad de la compañía entre los jóvenes hispanos biculturales al crear una subsiguiente interacción con ellos.

Ad Council por FEMA: "Prepare to Protect", PLATA en la categoría "Multicultural"

La campaña "Prepare to Protect" ("Prepárate Para Proteger") fue creada para aumentar el interés de la comunidad hispana en preparase anticipadamente contra desastres naturales y fomentar la confianza en su capacidad para lograrlo, resaltando sus excelentes habilidades y el entusiasmo que demuestran cuando se trata de planificar eventos importantes como matrimonios, quinceañeras y otros acontecimientos para sus seres queridos.

Unilever: "Nos Inspiras Tú", BRONCE en la categoría "Multicultural"

"Nos Inspiras Tú", es una campaña de medios integrada multicanal que fue concebida para abrir el camino de Unilever y su amplia variedad de marcas y así crear, durante el Mes de la Herencia Hispana, un nexo profundo con los temas que apasionan a los hispanos como belleza, tener confianza en sí mismo, comunidad y equidad alimentaria.

Mattress Firm: "Hablemos de tu Descanso", BRONCE en la categoría "Multicultural" y PLATA en la categoría "Retail" (venta al por menor)

"Hablemos de tu Descanso", invita a los hispanos a informarse sobre lo que contribuye a un descanso de calidad, gracias al consejo de los Sleep Experts de Mattress Firm. A través de un simpático doblaje, la campaña resalta dos objetivos: impulsar la propuesta de notoriedad del valor de la marca y establecer la credibilidad de los Sleep Experts de la marca en las tiendas.

Los premios ARF David Ogilvy Awards identifican trabajos que demuestran eficacia creativa y campañas que se basan en estudios de mercado.

ACERCA DE LOPEZ NEGRETE COMMUNICATIONS, INC. Lopez Negrete Communications se destaca por ser la agencia independiente de servicio completo, de propiedad y gestión hispana, más grande de los Estados Unidos. La agencia se especializa en brindar servicios de mercadotecnia a corporaciones que desean llegar y atraer al amplio e influyente segmento del consumidor hispano. Fundada en 1985 por Alex y Cathy López Negrete, la agencia ofrece liderazgo intelectual y una amplia gama de servicios de mercadotecnia, publicidad y comunicaciones, que incluye planificación estratégica, estrategia de marca, creativo y producción, investigación y conocimiento del consumidor, compra y planificación de medios de comunicación, servicios de mercadotecnia digital, móvil y de medios sociales, relaciones públicas y promociones. Con una extensa y galardonada trayectoria de 37 años, Lopez Negrete cuenta entre sus clientes con algunas de las corporaciones más grandes de la nación y sus prestigiosas marcas, como Bank of America, Walmart, McDonald's, Hyundai Motor America, Sam's Club, Mattress Firm, Phillips 66 Company, Motiva Enterprises LLC y United Airlines. Con oficinas corporativas en Houston, Texas, Lopez Negrete emplea a más de 100 profesionales dedicados y comprometidos a entregar un Máximo Aprovechamiento de la Inteligencia Cultural (Maximum Return On Cultural Intelligence™), además de ser una agencia socia fundadora del Consejo de Marketing Hispano (Hispanic Marketing Council) y de la Alianza por el Marketing Multicultural e Inclusivo, o AIMM (Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing) de la Asociación de Anunciantes Nacionales, o ANA (Association of National Advertisers).

ACERCA DE ARF

Fundada hace más de 80 años, la ARF se dedica a la creación, curaduría y difusión de estudios publicitarios objetivos a nivel de industria que les permite a los miembros tener un verdadero impacto en sus campañas publicitarias y crear un liderazgo de mercadotecnia dentro de sus organizaciones. Cuenta con más de 400 miembros que incluyen publicistas, agencias, empresas de investigación y compañías de medios y tecnología de marcas líderes. Para más información, visite www.thearf.org.

FUENTE Lopez Negrete Communications, Inc.

SOURCE Lopez Negrete Communications, Inc.